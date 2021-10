VAŠINGTON – Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević smatra da Zapadnom Balkanu nedostaje da SAD kroz ekonomsku saradnju, prisustvo svojih kompanija ili podsticajem njihovog poslovanja projektuju svoj interes za stabilnošću tog regiona.

Đurđević kaže da su američki poslovni ljudi zainteresovani za region, ali da je važno da američke kompanije znaju da su dobrodošle na Balkan.

Đurđević, koji je u poseti Vašingtonu, razgovarao je sa više aktera političke, ekonomske i društvene sfere u nameri da pospeši saradnju, kako između Srbije i SAD, tako i u kontekstu regionalnog ekonomskog integrisanja kroz aktuelne inicijative poput Berlinskog procesa ili Otvorenog Balkana.

„Važno nam je da SAD pronađu instrument koji može da pruži garancije kompanijama i prenesu im poruku da su dobrodošle na Zapadnom Balkanu. Da imaju podršku infrastrukture i da kada odu tamo – nisu same. A kada dođu u region i pronađu prave partnere i dobre projekte – tada je posao završen“, rekao je Đurđević za Glas Amerike.

Ukazao je da je u američkoj prestonici nastojao da donosioce odluka, članove Kongresa i „stafere“ Kapitol hila, zaposlene u Stejt departmentu i Sekretarijatu za trgovinu, ali i „tinktenk“ zajednicu i medije upozna šta Zapadni Balkan preduzima na planu regionalne saradnje.

„Važan nam je naš glas, za koji mislimo da je jako dobar i odnosi se na to kako postići veću regionalnu integraciju i stvoriti veći ekonomski prostor. Podstaći saradnju privrede i biznisa koja može da doprinese i nekim pozitivnim političkim pomacima. Sve te naše napore želeli smo da direktno podelimo sa ljudima koji utiču na donošenje nekih odluka koje se tiču Balkana. Takođe i da ih upoznamo sa inicijativama čiji je deo i Privredna komora Srbije“, ukazao je Đurđević.

Takođe, kako je ukazao, sagovornicima su predstavljene mogućnosti poslovanja američkih firmi u Srbiji.

„Značaj većeg prisustva američkih biznisa u Srbiji. Kao i koje su to mogućnosti koje Srbija pruža, bilo kroz sektor IT usluga ili projekte koji će se raditi iz oblasti energetike i obnovljivih izvora energije. To su neke stvari za koje mislim da je važno ponavljati na više mesta“, naglasio je savetnik predsednika PKS.

Dodao je da nigde nije čuo nijedan negativan komentar. „Obradovala me je zainteresovanost za to šta je moguće učiniti da američki poslovni ljudi budu prisutni u regionu. Pozitivno ohrabrenje dobio sam i u vezi sa pitanjima regionalne saradnje. Oni podržavaju evropsku perspektivu Balkana i put ka članstvu u EU. Iznosio sam argumente zašto je bitno da sinergija EU i SAD na stabilizaciji regiona bude još veća“.

Napominje da je u nekoliko razgovora sa „staferima“ Kapitol hila bilo je pitanja u vezi sa prisustvom investicija iz Rusije, Kine sa dalekog istoka i da su se interesovali za to koji su to sektori. Đurđević je rekao da je pokušao da pošalje poruku da postoji velika potreba u regionu i u Srbiji za obnovljivim izvorima energije, energetskom stabilnošću i investicijama u poljoprivredu.

Na pitanje da li je sa sagovornicima razmatrao gledišta SAD u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine, Đurđević je naveo da im je ukazao da je saradnja PKS i Privredne komore Kosova, koja je krenula intenzivno da se razvija nakon potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. godine, pozitivan primer.

„Donosioci političkih odluka, bilo lokalni ili međunarodni, na to gledaju kao na dobar primer. Trebalo bi da ga podrže i možda iskoriste kao model izgradnje političkog dijaloga. Nama je najvažnije da se nastavi proces normalizacije, jer donosi dobru saradnju, poslove i rešenje brojnih problema“.

Na pitanje da li su razgovarali kako prenebregnuti tenzije i politički vakuum u dijalogu koji na kraju zamrzava i ekonomske procese, Đurđević kaže:

„Naše poruke su bile da politički vakuum ne doprinosi normalizaciji i ekonomskim odnosima. Kao i da proces koji vodi EU, i ima svoju dinamiku, treba da pomogne postizanje izvesnosti, predvidljvost u poslovanju i ako je moguće pružanje podrške obema stranama za ostvarenje normalnih privrednih odnosa. To je ono što mi možemo da ponudimo“.

On je naveo da je u avgustu trgovinska razmena centralne Srbije i Kosova iznosila 80 odsto razmene koju smo imali pre uvođenja taksi 2018. godine.

Prema njegovim rečima, ta razmena se jako brzo obnovila i 15 procenata je povećan plasman proizvoda sa Kosova u centralnu Srbiju, nego što je bilo te 2018. godine. Pet odsto je veći iz centralne Srbije na Kosovu.

„Imamo kompanije zainteresovane za ulaganja na Kosovu, ali se ispreče stvari poput potrebnih sertifikata za mleko i mlečne proizvode, pa se ne investira u mlekare. To su sve problemi koji deluju lako rešivi, ali su nažalost taoci političkog procesa i to je ono što je realnost“, rekao je Đurđević.

(Tanjug)

