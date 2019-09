APR će krajem godine prinudno ugasiti još oko 15.000 firmi

BEOGRAD – Agencija za privredne registre je krajem avgusta prinudno likvidirala 23.000 privrednih društava, a oko Nove godine počeće likvidaciju još oko 15.000 firmi koje za to ispunjavaju uslove, izjavio je danas direktor APR – a Milan Lučić.

On je na konferenciji u APR-u kazao da su krajem avgusta ugašene „mrtve firme“ i da će taj proces biti nastavljen.

„Nastavljamo i novi krug za prinudnu likvidaciju ispunjava 15.000 privednih durštava, a to su ona preduzeća koja nisu predala završne račune za 2016. i 2017. godinu i taj postupak počinjemo oko Nove godine“, rekao je Lučić.

Kaže da je nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji bio na javnoj raspravi do 2. septembra i da bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, kao i da će na osnovu njega APR ući u izmenu informacinog sistema kako bi on bio još jeftiniji i jednostavniji za korisnike i sam APR.

Lučić je podsetio da je informacioni sistem APR već pet godina potpuno elektronski.

Takođe, kazao je da je evidencija „stvarnog vlasništva“ (stvarnih vlasnika kapitala) počela u decembru prošle godine i da je do sada 80 odsto obveznika to uradilo.

Lučić upozorava da su zakonom predviđene prekršajna i krivična odgovornost za vlasnike privrednih društava ako to ne urade i dodaje da je ta evidencija potpuno besplatna i da moze uputstvo da se nađe na sajtu.

„Samo je potreban kvalifikovan elektronski sertifikat. To traje par minuta, a trajna je obaveza za svakoga“, napomenuo je on.

Kaže da će biti izmenjen zakon koji će APR ovlastiti da podnosi prekršajne prijave za one koji to ne urade.

„Mi ćemo to vrlo brzo uraditi, a reč je desetinama hiljada predmeta. Od 20 odsto onih koji se nisu evidentirali bar 95 odsto to nije uradilo zbog neznanja, neažurnosti i slično“, naveo je on.

Podsetio je da je prekršajna kazna od 50.000 do dva miliona dinara po pojedincu.

Lučić je dodao da je APR pri kraju novog projekta E lizing koji će startovati od 1. januara.

„Prijem i registracija ugovora o finansijskom lizingu će u APR-u biti potpuno elektronski“, poručio je on.

Lučić navodi da APR radi aktivno i na uspostavljanju centralne evidencije zdravstvenih ustanova i podseća da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti obavezao APR da u roku od 18 meseci od donošenja zakona uspostavi tu evindeciju.

„Mi smo od privrednih sudova već preuzeli dokumentaciju i do oktobra sledeće godine sva registacija će preći u nadležnost APR, tako da će postojati centralna evindencija i svi podaci biće objedinjeni i javni“, dodao je Lučić.

(Tanjug)