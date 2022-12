APR i NALED predstavili digitalizovan Registar ponuđača u javnim nabavkama

BEOGRAD- Agenciji za privredne registre (APR) danas je uručen novi unapređeni registar ponuđača koji će u 2023. godini omogućiti efikasniji rad a tako i pozitivniji uticaj na privredni ambijent i društvo.

Nove elektronske usluge u tom registru su elektronsko podnošenje registracione prijave za upis, promene i brisanja, kao i za izdavanje rešenja, izvoda I potvrda, a omogućiće I naprednu pretragu.

Direktor APR Milan Lučić naglasio je da će to omogućiti skraćenje postupaka registracije na najviše dva dana.

“Od 1. Januara APR će imati potpuno digitalizovani registar ponuđača. To je značajna dobrobit za privredni ambijent I društvo u celini”, rekao je on.

Rekao je da u registru sada 14,6 hiljada ponuđača I ocenio da je to malo jer samo privrednih društava ima 10 puta više, dok je preduzetnika oko 280.000.

Lučič je istakao da upisom ponuđači dokazuju da redovno izmiruju poreske obaveze I da nisu osuđivani.

Ocenio je da tako ubrzavaju svoje poslovanje, jer jednom dokazano ne moraju stalno da dokazuju.

“Novi registar je integrisan sa drugim državnim evidencijama za čije potvrde se do sada moralo od šaltera do šaltera”, rekao je on.

Istakao je da svi podaci registra istovremeno stižu do drugih državnih organa koji će to omogućiti da lakše i efikasnije rade posao iz svoje nadležnosti.

“Sigurni smo da će uvedena unapređenja obezbediti veći nivo transparenstnost I ohrabriti privredenike I pravna lica, da se upišu u registar ponuđača, I učestvuju u javnim nabavkama”, poručio je on.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović istakla je da je tema javnih nabavki važna za društvo u celini, vladavinu prava I borbu protiv korupcije.

Ona je ocenila da je uvođenje elektronskih javnih nabavki povećalo efikasnosti I pojednostavilo procedure.

“Novi sistem donosi pojednostavljenje I boljitak, što potvrđuju I građani. I dalje je veliki prostor za unapređenje“, ocenila je ona.

Podsetila je da u 2021. godini bilo 183.000 ugovora o javnoj nabavci čija je ukupna vrednost bila 4,7 milijardi evra, te da postoji trend rasta.

Naglasila je da dalje aktivnosti na uređenju oblasti javnih nabavki treba da vode ka cilju da broj ponuda bude veći od sada prosečnih 2,5 po jednoj nabavci.

Ona je najavila dalje angažovanje NALED-a u ovoj oblasti u 2023. godini i to kroz jačanje kapaciteta svih učesnika u oblasti javnih nabavki, afirmaciji zelenih I socijalnih kriterijuma, boljem sprovođenju ugovora, te davanju prednosti kriterijumu kvaliteta nad cenom.

Upis u registar ponuđača kod APR nije obavezan ali omogućava efikasnije učešće u javnim nabavkama jer ponuđač ne mora svaki put samostalno da prikuplja dokumentaciju da nema poreski dug i da nije pod kaznenom evidencijom.

Projekat novog Registra ponuđača kod APR podržali su vlada Švedske i razvojna agencija te države.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.