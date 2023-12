APR: Oko petine medija u Srbiji nema registrovane sve podatke propisane novim zakonom

Agencija za privredne registre (APR) objavila je danas da od 2.588 registrovanih medija u Srbiji, oko petine nema registrovane sve podatke propisane novim zakonom i pozvala izdavače medija da najkasnije do 4. februara 2024. godine ispune svoju zakonsku obavezu i registruju sve potrebne podatke.

Kako je precizirano, u okviru Registra medija, na internet stranici APR-a, ažurirana je lista od 482 medija koji nemaju registrovane sve podatke propisane novim Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Svi izdavači medija, koji do sada nisu registrovali podatke o glavnom uredniku, a trebalo je to da učine i po odredbama starog zakona, dužni su da podnesu prijavu i registruju podatke o glavnom uredniku u narednih mesec ipo dana, odnosno do isteka roka propisanog novim zakonom, precizirali su iz APR.

Ovu obavezu imaju i izdavači medija koji su promenili glavnog urednika, ali nisu registrovali ovu promenu u roku od 15 dana od nastale promene.

Oni treba da podnesu registracionu prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom, kako bi se u registru ažurirali podaci o glavnom uredniku, koji su obavezan predmet registracije.

Kako je navedeno, ako je izdavač medija društvo kapitala, onda izdavač ima zakonsku obavezu da registruje dokument propisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od pet odsto udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od pet odsto udela u osnivačkom kapitalu.

Ukoliko izdavač ne registruje navedene podatke u propisanom roku, registrator će izbrisati medij iz registra po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog akta o brisanju, objavio je APR na svom sajtu.

