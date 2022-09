Atanacković: Povećanje minimalca od 14,3 osto nije malo

BEOGRAD – Član Socijalno-ekonomskog saveta Nebojša Atanacković naveo je da povećanje minimalne zarade od 14,3 osto na 40.020 dinara nije malo bez obzira na inflaciju, imajući u vidu da mnogi privredni subjekti ne mogu da povećaju cenu svog proizvoda, a nemaju ni nekadašnje promete.

„MI iz Unije poslodavaca slažemo se s tom odlukom, naročito zato što je država ovog puta poslodavcima omogućila određene olakšice na plate zapposlenih, jer kao što sindikalci kažu da da treba izjednačiti minimalnu zaradu i potrošačku korpe, tako i mi želimo da se pomogne privrednicima koji takođe osećajiu razne poteškoće“, rekao je on za Tanjug.

Atanacković je dodao da je balans jedino moguć u ovakvoj situaciji, ako se zna da je inflacija sa 1,5 odsto stigla na skoro 13 odsto.

„To je sigurno poremetilo i obećanja i nadanja da bi minimalna zarada mogla stići do potrošačke korpe, što je posledica pandemije i inflacije koju smo velikim delom uvezli iz Evrope i tako smanjili mogucnost da da izjednčimo te dve veličine“, rekao je on i dodao da se to i ne mora vezivati, jer postoje različiti problemi koje imaju neki zaposleni i da država u određenim situcijama treba da ima socijalnu ulogu.

Ovaj ekomonista ističe da postoji tek 10-ak odsto ili oko 40.000 privrednih subjekata koji u ovom momentu jedva odoleva povećanju cena energenata i inputa, dok „preostalih 80 odsto ili oko 350.000 daju daleko veće zarade od minimalne“.

„U anketi koju smo sproveli, imali smo 80 odsto poslodavaca koji su se složili da se poveća minimalna zarada, ali uz uslov da država pruži određene olakšice na plate zaposlenih, što je ovog puta ispunjeno“, napomenuo je on.

Atanacković je naveo i da je možda bolje dvaput godišnje menjati „minimalac“ u manjim iznosima, jer bi to verovatno manje opteretilo privrednike koje bi to povećanje pogađalo.

(Tanjug)

