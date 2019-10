AtlanticGrupa ponovo dobitnik sertifikata Poslodavac partner

BEOGRAD – Atlantic Grupa ponovo je nosilac prestižnog sertifikata Poslodavac partner, priznanja koje dodeljuje konsultantska kuca Selectio, kompanijama koje ostvaruju visoke standarde u upravljanju ljudskim resursima u regionu i u procesu ocenjivanja ostvarila 99 odsto od ukupnog broja bodova.

Direktor Atlantic grupe za Srbiju Vladimir Čupić izrazio je zadovoljstvo jer je grupacija i ove godine dobila sertifikat koji pokazuje meru izvrsnosti upravljanja ljudskim resursima, kao i zbog činjenice da je u odnosu na prošlu godinu, kada je dobila 94 odsto od ukupnog broja bodova, napredovala.

„Mislim da ne postoji nijedan značajniji proces u okviru poslovnog sistema od razvoja kadrova i ulaganja u ljude“, kaže Čupić.

Odliv kvalifikovanih kadrova ukazuje da kompanije moraju da ulažu u ljude i neke kompanije, kako kaže, na to odgovaraju povećanjem plata. Čupić smatra da to nije dovoljno, jer zaposleni žele da se osećaju dobro u kompanijama u kojima rade.

Kako kaže, zaposlenima treba ponuditi mogućnost za napredovanje, dodatne edukacije, da se dobro osećaju na poslu, a to znači fleksibilno radno vreme i fleksibilno radno mesto.

„Kad to sve spojite i izgradite jedno prijemčivo poslovno okruženje to rezultira ocenom 99 odsto i činjenicom da ljudi žele da dođu da rade u Atlantic grupu. To je za nas bitno. Važno je zadržati kadrove i ulagati u njihov razvoj, a istovremeno dovesti sposobne mlade ljude“, objasnio je Čupić.

On je istakao da mu je izuzetna čast jer je Atlantic grupa ocenjena na takv način, navodeći da je konkurencija bila izuzetno jaka.

Regionalna direktorka ljudskih resursa za Srbiju i Makedoniju Atlantic Grupe Elizabeta Mirčevska kaže da sertifikat, kroz objektivan pristup, pokazuje šta je to što oni rade dobro u upravljanju ljudskim resursima, a šta se može unaprediti.

„Atlantic Grupa je osnovana 1991. godine, i od sedam zaposlenih došli smo do 5.000 zadovoljnih ljudi koji su deo našeg sistema. Zadržali smo preduzetnički duh, dobre odnose između nas i to nas razlikuje u odnosu na druge poslodavce u regionu“, rekla je ona.

Savetnica u ljudskim resursima konsultanske kuće Selectio Maja Marković Mileusnić navela je da ta kompanija ocenjuje ukupno 45 procesa podeljenih u pet područja, a to su selekacija i razvoj, strategija edukacija i usavršavanje, odnosi među zaposlenima i upravljanje učinkom.

„Oduševili smo se sa svim procesima koji se u Atlantiku sprovode. Naš sertifikat nije lako dobiti, dobijaju ga najbolji. Atlantik je ove godine uspeo ostvariti 99 odsto od ukupnog broja bodova, što predstavlja izvrstan rezultat i rekla bih da su najbolji od najboljih“, rekla je Marković Mileusnić.

Ono po čemu se posebno ističu da su strateški partner menadžmentu, imaju transparentan i pravedan selekcijski postupak, omogućavaju razvoj karijere za sve svoje zaposlene, povećali su broj edukacija po zaposlenom ove godine, imaju fleksibilne radne angažmane što je za jedno proizvodno preduzeće izuzento veliki napredak, istakla je Marković Mileusnić.

