Atraktivna ponuda Turističke organizacije Bar za postsezonu

Direktor Turističke organizacije opštine Bar Emil Kukalj rekao je danas da je pripremljena atraktivna ponuda i za turiste koji će posetiti tu destinaciju i u postsezoni, ali i za doček Nove godine.

„Turistima u septembru, osim toplog mora od 24 stepena, nudimo razne mogućnosti za rekreaciju i niz tradicionalnih i kulturnih manifestacija sve do Nove godine, pa i doček 2020. godine uz muzičke zvezde iz regiona“, rekao je Kukalj.

Posetioci tradicionalne zabave „Koštanijada“ u Ostrosu, prema njegovim rečima, mogu da probaju tradicionalne proizvode od kestena i lokalne gastronomske specijalitete.

Restorani i hotelijeri su, kako je rekao, pripremili vansezonsku ponudu specijaliteta vrhunskog kvaliteta, a prikladnih cena za svačiji džep.

„Smeštaj u privatnom aranžmanu košta do šest evra po danu, a u hotelima visoke kategorije do 150 evra, za pristojnu cenu od 10 do 15 evra može se lepo jesti, kafa je 1,5 evra, a sokovi oko dva evra“, rekao je Kukalj.

Dodao je da Barska opština ima tu pogodnost što izlazi na more i na Skadarsko jezero gde je turistima omogućeno krstarenje i uživanje u ribljim specijalitetima i crmničkim vinima.

„Bar ima 100 kilometara uredjenih pešačkih staza koje povezuju morsku obalu i Skadarsko jezero i koje su pogodne za rekreaciju i pripreme sportista“, kazao je Kukalj.

Turistička organizacija Bara od nedavno, kako je rekao, promoviše i kanjoning tuzrizam jer ima pet „prelepih kanjona pogodnih za turiste, adrenalinske zavisnike“.

Područje te opštine bogato je i istorijskim nasledjem, pa osim starih crkava i antičkih bunara u ponudi je i razgledanje Starog grada Bara, kao i letnjeg dvorca kralja Nikole u kome je smešten zavičajni muzej sa eksponatima iz različitih perioda od antike do vremena Osmanlijskog carstva.

