Autobuski prevoznici dobiće pomoć od oko 25 miliona evra

BEOGRAD – Sektor prevoza putnika je prošle godine dobio značajnu pomoć države, a sa novim paketom pomoći za 2021. može računati na finansijsku posršku od još oko 25 miliona evra, rekao je Tanjugu direktor Poslovnog udruženja „Srbijatransport“ Goran Aleksić.

On je izrazio zahvalnost ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavu Momiroviću i predsedniku Privredne komore Srbije Marku Čadežu za razumevanje koje su pokazali za prevoznike predlažući meru podrške od 600 evra po autobusu, u narednih šest meseci.

„U Srbiji ima oko 7.000 vozila kod 795 privatnih prevoznika koji su obuhvaćeni ovom merom koja će im mnogo značiti, jer se radi o 25 miliona evra“, rekao je Aleksić.

On je precizirao da su gubici sektora prevoza zbog korona krize prošle godine iznosili oko 200 miliona evra.

„To nije dovoljna pomoć, ali je izuzetno značjana u ovom trenutku i prevoznici su zahvalni, jer su pre svega institucije prepoznale važnost ovog sektora. Prošle godine je pomoć kroz neto zarade u pet meseci izosila oko 12 miliona evra, odloženi porezi i dopriosi na zarade, kreditne šeme, odlaganje plaćanja poreza i lizinga, sve zajedno je veoma značajna pomoć za sektor javnog prevoza putnika“, ocenio je Aleksić.

Prema njegovim rečima, zaposlenost u sektoru prevoza putnika je očuvana uprkos nedostatku posla, a čak ne postoji ni ranije izražen problem nedostatka vozača, jer su se mnogi vratili iz EU zato što ni tamo nije bilo posla.

„Kad svi problemi prođu, a imajući u vidu vakcinaciju nadamo se da će se s kraja godine ili na jesen uspostaviti regularan poslovni ambijent, doći će do povećanje posla i svakako će doći do odliva jednog broja vozača, te se može očekivati jako veliki problem. U ovom trenutku je to u redu“, rekao je Aleksić.

Na pitanje kako će prevoznici rešiti nedostatak sredstava za poslovanje nakon krize, rekao je da će morati da deo toga sami nadoknade.

„Očekivani gubitak samih prevoznika je 90 miliona evra. Razliku će sami prevoznici morati da nadomeste iz svojih rezervi i uzimanjem kredita“, recizirao je Aleksić.

On je najavio inicijativu „Srbijatransporta“ da se nakon krize smanji akciza na dizel gorivo na nivo koji postoji u EU, čime bi se obezbedila sredstva za popravljanje uslova poslovanjaa u sektoru prevooza putnika.

„Ja ću vas podsetiti da je pre korone sektor javnog prevoza putnika bio u veoma teškoj situaciji zbog velike starosti vozila, vrlo niskih plata i drugih problema u poslovanju, te je neophodno da se u narednom periodu razmotri uvođenje nekih mera u ovom sektoru. Zato smo mi predložili uređenje akcize na dizel gorivo koja bi bila na istom nivou koji plaćaju prevoznici u EU“, rekao je direkotr „Srbijatransporta“.

Aleksić je objasnio da prevoznici u EU plaćaju akcizu koja iznosi 39 dinara po litru, dok naši plaćaju 50 dinara po svakom natočenom litru dizela.

On je dodao kako će „Srbijatransport“ predložiti Vladi Srbije da se usaglašavanje akciza postigne postepeno u narednih nekoliko godina.

„To će dovesti do toga da će se ostaviti određeni fiinasijski prostor prevoznicima da mogu investirati u vozila, povećati zarade zaposlenima i podignu kvalitet usluge, jer sve te mere i ove koje su sada donete i neke buduće će se odraziti na uslugu građanima“, zaključio je Aleksić.

Privatno preduzeće „Fudeks“, jedan je od naših prevoznika kome je pretežna delatnost prevoz putnika na međunarodnim linijama i u turističkoj privredi, pa je i među najugroženijima zbog korona krize.

„Prema dosadašnjim finasijskim izveštajima, ’Fudeks’ prošle godine nije ostvario ni 10 odsto prometa u odnosu na 2019. godinu. Tokom vanrednog stanja veliki broj radnika, oko 40 procenata njih je dao otkaz u želji da nađe drugi posao i obezbedi egzistenicju, jer je u tom trenutku bilo kao i sada neizvesno kada će se u Evropi dogoditi normalizacija situacije i poslovanja“, rekao je za Tanjug direktor saobraćaja ove firme Srđan Drača.

On je dodao kako to preduzeće nije prodavalo svoje autobuse, jer je usled epidemije tržište polovnih vozila stalo, ali je zato „Fudeks“ smanjivao troškove tako što polovinu svog voznog parka nije registrovao.

„Nije bilo potrebe za registracijom, jer je ’Fudeks’ 2020. Imao svega pet do 10 odsto svojih uobičajenih međunarodnih polazaka“, precizirao je Drača.

On je naglasio da su dosadašnje mere državne pomoći donekle pomogle da se održi poslovnja kroz isplatu zarada zaposlenima i moratorijum na kredite i lizing, ali je bila potrebna i usmerena pomoć u vidu bespovratnih davanja.

Kaže da zbog toga „Fudekas“ pozdravlja odluku Vlade Srbije da pomogne prevoznicima direktnim davanjima, što će uticati na održanje njihovih kapaciteta i likvidnosti do povratka u neki vid normalnog i profitabilnog poslovanja.

(Tanjug)

