Autoput Niš-Merdare povezaće pola miliona građana Srbije

BEOGRAD – Finansijski ugovor o gradnji auto-puta E-80 Niš-Merdare u vrednosti od 100 miliona evra potpisali su danas ministarka građevinarstva, saobracahja i infrastrukture Zorana Mihajlović i direktor sektora za Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan Evropske investicone banke (EIB) Migel Morgado.

U Vladi Srbije danas je potpisan još jedan ugovor o investicionom grantu Vestern Balkans investment frejmvork u vrednosti od 40,6 miliona evra, koji su, osim ministarke Mihajlović i predstavnika EIB Morgadoa, potpisali i ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Jadranka Joksimović i pomoćnik direktora „Koridora Srbije“ Dušan Purić.

Ministarka Mihajlović najavila je da će izgradnja prve deonice tog auto-puta, od Niša do Pločnika, početi u trećem kvartalu sledeće godine.

„Radili smo tri godine na ovom projektu. Danas smo potpisali dva važna ugovora koji predstavljaju bitan korak ka početku izgradnje, iako je bilo puno kritika i pitanja da li postoji interesovanje za izgradnju tog auto-puta“, rekla je Mihajlović na konferenciji za medije.

Ona ističe da auto-put Niš-Merdare nije samo važan za razvoj privrede i povezivanje okruga, već je, kaže, važan i sa političkog aspekta, jer pokazuje interes i želju Srbije da do rešenja dolazi kompromisom. Mihajlović je navela da će ovaj put omogućiti Srbiji da izađe na more. Prema njenim rečima, to je jedan od šest auto-puteva koji će se u Srbiji graditi tokom 2019. i 2020. godine.

„Možda zvuči nemoguće, ali to je i te kako moguće sada kada Srbija ima stabilnu ekonomiju i koja je politički stabilna, odnosno stabilne finanisije zahvaljucjuhi čemu danas može da počne da ulaže u infrastrukturne projekte“, rekla je ona.

Upitana o finansiranjuu projekta i da li će biti dovoljno novca ona je rekla da će se raditi korak po korak i da do 275 miliona nedostaje jedan iznos koji će biti obezbeđen iz kredita sa EBRD.

„Naredne godine sa EBRD ćemo potpisati ugovor čime ćemo obezbediti finansiranje prve deonice Niš-Pločnik“, rekla je Mihajlović.

Ona je dodala da će biti potrebno dve i po godine da se završi ta deonica i da će se svakako, u narednom periodu, razgovarati sa finansijerima o tome.

Ministarka je istakla da najmanje briga ima oko obezbeđivanja finansiranja, a da je mnogo veća briga da li će biti dovoljno kompanija i ljudi koji će raditi na tako velikim projektima.

Ona je dodala da nema razvoja nijedne držve ako se ne budemo povezivali.

Predstavnik EIB Morgado je izjavio da je ključni doprinos Evropske komisije u ovom projektu povezivanje regiona i kazao da EU dugi niz godina podržava Srbiju i radi na unapređenju transportne veze u regionu u želzničkom, drumskom i vodnom saobraćaju.

Kaže da je potpisivanje tih ugovora primer plodne saradnje nacionalih institucija i Evropske komisije i najavio da će i dalje nastaviti da podržavaju Srbiju s obzirom na najavljeni investicioni program.

„Danas smo imali sastanke sa predstavnicima Vlade Srbije sa kojima smo razgovarali o grupi projekata koje bismo možda mogli da podržimo kako bismo doprineli rastu i prosperitetu Srbije“, rekao je Morgado.

Komesarka Evropske komisije za transport Violeta Bulc kaže da je izgradnja auto-puta Niš-Merdare važna za povezivanje u regionu, dodajući da povezivanje znači mir i nadu.

„Osim ovog auto-puta, koji se zove i ‘Auto-put mira’, takođe planiramo da taj deo bude povezan i vodnim saobraćajem“, rekla je Bulc.

Trasa budućeg auto-puta ide od Merošine (Niša), zatim Topličkim okrugom pored Prokuplja, Beloljina, Pločnika, Kuršumlije do Merdara, ukupne dužine 77 kilometara.

Prva deonica koja će se graditi je od Niša do Pločnika u dužini od 33 kilometra, a procena vrednosti te deonice sa svim troškovima eksproprijacije i projektovanja čitave deonice iznosi oko 250 miliona evra.

Procenjena vrednost druge trase tog auto-puta od Pločnika do Merdara u dužini od 44 kilometra iznosi oko 570 miliona evra, a čitave deonice auto-puta oko 920 miliona evra.

Značaj auto-puta je što će povezati oko pola miliona građana koji žive u Pirotskom, Nišavskom i Topličkom okrugu, a kod Niša će se povezati na Koridor 10 i omogućiti Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru.

Auto-put Niš-Merdare-Priština biće deo indikativne-osnovne transportne mreže Evropske unije.

Investitor izgradnje auto-puta su „Koridori Srbije“.

