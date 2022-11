Autoput od Rume do Sapca, sa mostom, u septembru 2023.

BEOGRAD – Autoput od Rume do Šapca, uključujući i most preko reke Save, biće pušten u saobraćaj u septembru iduće godine, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora JP „Koridori Srbije“ Aleksandar Antić.

On je, gostujući na Pinku, podsetio da je krajem jula ove godine spojen novi most na Savi kod Šapca, u okviru izgradnje auto-puta Ruma – Šabac i brze saobraćajnice Šabac – Loznica.

„Taj most je do sada realizovan s nekih 96 odsto. U ovom trenutku nam je prioritet da završimo trasu autoputa od Rume do Šapca kako bi imali tu celinu da zajedno sa mostom pustimo u saobraćaj i rok za to nam je septembar 2023. godine“, rekao je Antić.

Dodao je da se intenzivno radi na toj deonici autoputa i da je već počelo asfaltiranje.

„Kada je u pitanju brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, u ovom trenutku pre svega radimo na teritoriji Loznice, na nekih 18 kilometara, a očekuje nas uskoro početak radova i na teritoriji Šapca“, rekao je Antić.

Govoreći o radovima na Fruškogorskom koridoru, Antić je rekao da tu postoje dva ključna objekta – tunel Iriški venac, tunel kroz Frušku goru koji će biti dugačak oko 3.550 metara i most preko Dunava koji će povezivati kaćku stranu sa Petrovaradinom.

Kada je tunel u pitanju, naveo je da su sa obe strane, na ulaznom i izlaznom portalu, osigurane sve kosine, pripremljeni ulazni portali i da se krenulo u bušenje desne tunelske cevi.

„Ti prvi koraci moraju da idu u laganom ritmu i ti koraci, u prvim danima, su 0,6 metara dnevno. Dok se ne uđe dublje u Frušku goru, mora sve da se drži vrlo stabilno, sada smo u toj kritičnoj fazi tako da je do sada izbušeno 25 metara tunela“, naveo je Antić.

Kada je u pitanju most, naveo je da je prvo izgrađen pomoćni most sa koga se gradi glavni most, te dodao da je do sada urađeno 140 od 387 šipova tog budućeg mosta.

Govoreći o Moravskom koridoru, naveo je da je to veoma značajan projekat koji povezuje kordore 10 i 11.

„Na 112 kilometara budućeg autoputa mi u ovom trenutku imamo radove na oko 90 kilometara. Najintenzivnije se radi na deonici od Pojata do Kruševca“, rekao je Antić i dodao da se nada da ćemo u naredna dva meseca imati autoput do Kruševca.

Kada je u pitanju autoput Niš-Merdare, naveo je da se trenutno radi prva pođeonica do Merošine koja je kratka (5,5 kilometra), ali da je za ljude u tom kraju važna.

„Biće završena u aprilu ili maju sledeće godine“, rekao je Antić.

Naveo je da se u Srbiji trenutno gradi deset autoputeva i brzih saobraćajnica.

„To je novih 502 kilometra saobraćajne infrastrukture koju Srbija u ovom trenutku gradi i to je zaista fantastičan uspeh, pogotovo uzimajući u obzir sve okolnosti i vreme u kojem živimo, opštu krizu“, rekao je Antić.

Istakao je da se ni sa jednim infrastrukturnim projektom nije stalo, da su svi u punom intenzitetu i da se na svima radi izuzetno dobro i kvalitetno.

„Nećemo ni na jednom projektu tražiti opravdanje nego jurimo onu dinamiku i rokove koje smo definisali ugovorima tako da sve to ide jako dobro. Na nekim projektima imamo čitavu armiju ljudi“, rekao je Antić.

Kao primer je naveo Moravski koridor gde je, kako je rekao, svakog dana gotovo 3.900 radnika sa oko 1.700 jedinica mehanizacije i transportnih sredstava.

„To su neverovatne i nezabeležene stvari u istoriji srpskog građevinarstva“, rekao je Antić.

(Tanjug)

