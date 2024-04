Bajatović: Gas za privredu od 1. maja jeftiniji za 15 odsto

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je danas da će gas za privredu, odnosno industrijske potrošače, od 1. maja biti jeftiniji za oko 15 odsto, ali i naveo da se cena za domaćinstva neće menjati.

„Stvorili su se uslovi da gas pojeftini za industrijske potrošače i one koji su na slobodnom tržištu. To pojeftinjenje će iznositi 15 plus minus jedan odsto. Videćemo koliko tačno kada sve izračunamo, ali privrednici mogu da računaju da će pojeftinjenje iznositi 15 odsto“, kazao je Bajatović za RTS.

Rekao je i da od 1. maja država više neće subvencionisati cene gasa, navodeći da su bile velike rasprave unutar Vlade Srbije, u Ministarstvu energetike i pre svega u Ministarstvu finansija, u vezi s tim.

„Dosta smo dugo vodili tu socijalnu politiku, svi znate da je to koštalo više od milijardu dolara, time smo zaštitili kupce, privredu, radna mesta i sve ostalo. I sad smo doneli odluku da od 1. maja više nema subvencionisanja gasa od strane Vlade Srbije ili kreditnih zaduženja Srbijagasa, biće realna cena“, rekao je Bajatović.

Direktor Srbijagasa kazao je i je da su cene na berzi poslednjih dana porasle 25 odsto.

„Rat u Gazi, rat Izraela, moguće i Irana i Izraela i rat između Rusije i Ukrajine, možemo to nazvati i ratom NATO-a i Rusije, sve to podiže nivo neizvesnosti. Dakle, nema nekog posebnog podizanja proizvodnje gasa i proizvodnje nafte, jednostavno raste neizvesnost, samim time rastu i cene“, rekao je Bajatović. On je ukazao da prognoze nisu preterano optimistične.

„Mi smo relativno bezbedni, zato što imamo taj ugovor sa ruskim Gaspromom i to funkcioniše za sada preko Turskog toka i Balkanskog toka, imamo te dve milijarde minimum godišnje“, rekao je direktor Srbijagasa.

Bajatović je kazao da će prioritet Srbijagasa biti da se dogovaraju dodatne količine gasa.

„Mislim da taj pravac neće biti ugrožen ni u narednoj i onoj sledećoj godini. Videćemo šta će biti kada EU 2027. kaže da više ne sme biti i ruskog gasa u Evropi“, naveo je Bajatović.

(Beta)

