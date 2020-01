Bajatović: Jeftiniji priključak za gas i beskamatna sredstva

BEOGRAD – Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je danas da će biti snižena cena priključka na gas i da će građani za to moći da dobiju od Srbijagasa beskamatna sredstva na period od tri do pet godina, koja će vraćati kroz izmirivanje računa za gas.

Bajatović je gostujući na Prvoj rekao da će Srbijagas smanjiti troškove za priključak na gas na oko 650 evra za domaćinstva, u dogovoru sa Agencijom za energetiku.

„Tražićemo da lokalne samouprave izbace sve takse, jer ako neko neće da se priljuči to nije prihod i tražićemo od vlade da reaguje u tom smislu. Srbijagas je uputio zahev vladi i računam da ćemo biti podržani da se odbore neka sredstva, tako da ćemo davati beskamatna sredstva građanima za priključnenje na gas na tri do pet godina da ne moraju da idu u banku. Biće u obavezi da to plate kroz račun za gas“, rekao je on.

Na pitanje kako vidi komentare u javnosti da se toliko priča o gasu zbog predizborne kampanje i zato što je premijerka Ana Brnabić rekla da vidi Srbijagas kao preduzeće koje čeka restrukturiranje, Bajatović kaže da nema nikakvih problema u vezi sa tim što je premijerka rekla, pošto se u Srbijagasu već odavno sprovode reforme.

Dodaje da se već uvodi profesionalni menadžment i da je on već prošao kroz sve te konkurse.

„Mi smo se veće restrukturiralii u smislu da smo odvojili transportera, verovatno ćemo odvojiti i distributera. U Srbiji treba formirati četiri zone za distribuciju. Sve što traži vlada, mi ćemo da uradimo, ali bojim se da ta priča, ne branim nikoga… To se svodi na to da izbacimo socijalnu politiku iz Srbijagasa i to smo i uradi. Imali smo EBIDA 150 miliona evra, malo li je“, kazao je Bajatović.

Govoreći o životnoj sredini, navodi da u Beogradu nisu toplane zagađivači pošto su skoro sve na gas.

Dodaje da bi samo u Beogradu moglo da se uvede više od 300.000 indivilualnih priljučaka, kao i da će komplenta gasifikacija biti završena naredne godine u glavnom gradu.

Realizuju se i projekti gasifikacije valjevskog okruga, završena je gasifikacija požarevačkog okruga, dodao je Bajatović.

