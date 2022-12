Bajatović: O tome ko će biti direktor Srbijagasa odlučuje Vlada Srbije

NOVI SAD – Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je danas da će odluku o tome ko će biti na čelu Srbijagasa doneti Vlada Srbije na osnovu ocene rada.

On je tako odgovorio na pitanje novinara, na Izbornoj konferenciji Pokrajinske organizacije SPS-a u Vojvodini, očekuje li da će ostati na funkciji direktora Srbijagasa, s obzirom na to da je nova ministarka energetike Dubravka Đedović najavila da će, po preporuci norveških energetskih stručnjaka, biti sprovredene reforme u energetskom sektoru, i to u EMS-u, EPS-u, Elektrodistribuciji Srbije i Srbijagasu.

„Naš osnivač je Vlada Srbije, ona postavlja i smenjuje direktore, stvar ocene rada“, rekao je Bajatović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.