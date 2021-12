Bečki turizam u novogodišnjoj noći gubi 50 miliona evra

BEČ – Otkazana javna proslava Nove godine u Beču i uvedeno ograničenje radnog vremena ugostiteljima do 22 sata skupo koštaju bečki turizam.

Te epidemiološke mere doneće turizmu gubitak od 50 miliona evra neostvarene obrti, ukazuje predsednik sektora za turizam i zabavu u Privrednoj komori Beča Markus Grisler.

„Na bečku „Novogodišnju trasu“ u normalnoj godini dođe do 800.000 ljudi. Oni za par sati dočeka nove godine potroše oko 40 miliona evra na brojnim štandovima u centru grada, a uz to i hoteli poslednje noći u godini su stalno rasprodati“, podseća on.

Grisler navodi da i restorani i kafane u novogodišnjoj noći ostvare obrt od daljih 10 miliona evra.

To će ove godine, zbog ograničenog radnog vremena do 22 sata, biti nemoguće.

Grisler je uveren da proslava Nove godine u gastronomiji i hoteljerstvu nije opasno i ne doprinosi širenju korone.

„U gastronomiji se primenjuje „2G“ pravilo, i obavezna je registracija, što znači da svi moraju imati sertifikat o vakcinaciji ili preležanom kovid19, i ostaviti svoje lične podatke za lako praćenje kontakata“; objasnio je on.

U privatnom okruženju, dodaje, to sve ne važi, a moguće je proslaviti novu godinu.

Grisler je kazao da zna da je već kasno da se stvore normalni uslovi za doček Nove godine, ali bi barem gastronomiji trebalo omogućiti rad.

(Tanjug)

