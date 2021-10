Beneton seli polovinu proizvodnje iz Azije u Srbiju, Hrvatsku…

BEOGRAD – Međunarodni modni brendovi planiraju promenu načina poslovanja tokom pandemije i napuštanje globalnih lanaca dobavljača i jeftinih proizvodnih centara u Aziji, možda na duže vreme, a njihova nova proizvodna lokacija je Mediteran.

Italijanska kompanija Beneton već radi na proširenju proizvodnje u Srbiji, Hrvatskoj, Turskoj, Tunisu i Egiptu i planira da prepolovi svoje kapacitete u Aziji do kraja sledeće godine, izjavio je glavni izvršni direktor kompanije Masimo Renon za Rojters.

„Strateška je odluka da se poveća kontrola nad proizvodnim procesom, a takođe i nad transportnim troškovima“, rekao je on, dodajući da je grupa već ove godine preselila više od 10 posto proizvodnje iz zemalja poput Bangladeša, Vijetnama, Kine i Indije.

Prema njegovim rečima, na ovu odluku utiču i problemi s troškovima transporta, budući da, kako objašnjava, „brodski prevoz robe, koji je ranije koštao 1.200-1.500 dolara, danas može da košta 10.000-15.000 dolara, pri čemu je datum isporuke neizvesan“.

Desetostruki skok troškova morskog transporta uzrokovan je manjkom raspoloživih brodova, jer su mnogi usideni tokom pandemije, kao i rastućom potražnjom klijenata, dodao je Renon, čija kompanija veći deo prihoda ostvaruje u Evropi, ali je proizvodnju početkom 2000-ih prebacila u zemlje s jeftinijom radnom snagom.

Mada su troškovi proizvodnje u Vijetnamu i Bangladešu i dalje za 20 posto niži nego u mediteranskim zemljama, tu prednost briše nedostatak brodova i duži rokovi isporuke.

„Zbog manjka brodova, prosečno vreme isporuka iz Azije produžilo se sa prethodnih četiri do pet meseci na današnjih sedam do osam meseci“, kaže Renon i poređenja radi navodi da proizveđnja u Egiptu može da skrati rok isporuke do magacina i prodavnica u Evropi na dva do dva i po meseca.

Kada je reč o vunenoj odeći koju Beneton proizvodi u Srbiji i Hrvatskoj, rok isporuke može da traje samo cetiri do pet nedelja. Kompanija zato planira da poveća proizvodnju u tim dvema zemljama, kao i u Tunisu, i da prošiti saradnji s dobavljačima u Egiptu i Turskoj, navodi britanska agencija.

(Tanjug)

