Rok je propisan Zakonom o porezima na imovinu, tako da važi za celu Srbiju, rekla je Nićiforovićeva Tanjugu.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.