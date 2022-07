Besplatan prevoz za stanovništvo još 368 sela u 17 opština u Srbiji

Besplatan prevoz obezbedjen je za žitelje još 368 sela u 17 opština u Srbiji, rekao je danas ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posle potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu 17 minibuseva za prevoz seoskog stanovništva.

„Selo i seljani su se očigledno pokrenuli, a sada će i da krenu – od sela do sela, a onda i do varoši. Da potraže pomoć doktora, da odu do škole, da se sportski nadmeću, da se druže ali i obave sve ono što državni činovnici traže od njih“, kazao je Krkobabić.

Ugovori su potpisani sa predsednicima 17 jedinica lokalnih samouprava koje su prema propisanim kriterijumima i odluci komisije bile najbolje rangirane na javnom konkursu. Minibusevi će imati 49 linija i prevoziće dnevno 1.330 putnika.

„Mi smo mala opština, ali imamo 30 sela od kojih je samo jedno na nadmorskoj visini ispod 500 metara. Danas je radostan dan u opštini Nova Varoš jer ćemo na ovaj način rešiti jedan od gorućih problema sa kojima se suočavamo. Uspešno ćemo obezbediti sve što je potrebno: vozača, servis, gorivo… “ izjavio je predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević.

Komisija, na čelu sa predsednikom, dekanom Saobraćajnog fakulteta Nebojšom Bojovićem ocenjivala je 50 pristiglih prijava koje su ispunile uslove za dodelu novca za nabavku minibuse, a za ove namene iz budžeta je i ove godine odvojeno 120 miliona dinara.

„Ovo je sjajan program, drago mi je što smo mnogim lokalnim samoupravama pomogli da omoguće mobilnost seoskog stanovništva u svojim sredinama. U narednom periodu tražićemo još bolje modele i načine da se ovaj problem reši do kraja“, rekao je Bojović i dodao da su potrebe velike, a sredstva ograničena i da komisiji nije bilo lako da napravi rangiranje prijava.

Kriterijumi u odlučivanju bili su prevashodno stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, udaljenost i broj sela koja će biti povezana sa gradskim/opštinskim sedištem, kao i pripadnost područjima nadmorske visine preko 500 metara.

Događaju u Palati Srbija prisustvovali su i predsednik Akademskog odbora za selo akademik Dragan Škorić i zamenik predsednika komisije Dalibor Pešić.

Škorić je izjavio je da ga raduje što nauka i struka daju svoj doprinos u praktičnom rešavanju konkretnih problema.

„Ovakve ideje i njihova realizacija su osnova za ispunjavanje zagarantovanih ljudskih prava – prava na kretanje, život i rad. One omogućavaju opstanak i razvoj seoskih sredina. Sve zemlje koje imaju bolju saobraćajnu povezanost su i ekonomski jače, smatram da stepen mobilnosti stanovništva uslovljava i stepen razvoja društva“, rekao je Pešić.

Minibusevi će služiti samo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo, ili iz sela u gradsko/opštinsko sedište. Na ovaj način stanovnicima sela omogućiće se obavljanje privredne aktivnosti, dostupnost adekvatne zdravstvene zaštite, odlazak u školu najmlađima, sportske i kulturne aktivnosti.

Ovogodišnji javni konkurs je trajao do 21. aprila, podnosioci prijave bile su jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Srbije, a maksimalan iznos po jednoj prijavi je, kao i prošle godine, bio sedam miliona dinara.

Prva na listi odobrenih zahteva ove godine je Medveđa, slede Prijepolje, Svrljig, Tutin, Surdulica, Nova Varoš, Sjenica, Blace, Bojnik…

Sprovođenjem ovog programa u 2021. i 2022. godini obezbeđen je redovan prevoz u 35 jedninica lokalnih samouprava, od kojih 28 pripada četvrtoj grupi razvijenosti i devastiranim područjima.

Na ovaj način 847 sela od ukupno 1.508 koje se nalaze na teritoriji ovih 35 jedinica lokalnih samouprava dobilo je redovan prevoz, a neka sela po prvi put sada imaju vezu sa gradom/opštinom. Dnevno će se ovim minibusevima prevoziti oko 3.800 putnika.

Pri dodeli novca za kupovinu minibuseva vodilo se računa o stanovništvu u udaljenim, nepristupačnim predelima Srbije, tako da 517 od 847 sela ovih opština pripada područjima nadmorske visine preko 500 metara.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.