BG sajam za 84 godine održao više od 3.300 manifestacija

BEOGRAD – Beogradski sajam je za 84 godine, koliko postoji, ugostio više od 60 miliona posetilaca i organizovao više od 3.300 sajamskih manifestacija, sa oko 500.000 izlagača iz 180 država.

Beogadski sajam se „ustoličio“ se kao jedan od lidera u kreiranju i realizaciji privrednog života i tržišnog ambijenta zemlje, saopšteno je iz Beogradskog sajma povodom obeležavanja godišnjice.

Na Beogradskom sajmu je 11. septembra 1937. godine održana prva manifestacija na Starom šajmištu.

Uprava sajma poručuje da je spremna za nove poduhvate, s namerom da svaki sledeći rođendan dočeka kao uspešna kompanija, ukazujući dobrodošlicu starim i novim izlagačima i posetiocima.

Beogradski sajam je otkako postoji promenio lokaciju, širio infrastrukturu, unapređivao usluge i pomerao standarde, obeležavajući ceo jedan vek spajanjem srpske privrede sa svetom i promocijom raznovrsnih civilizacijskih dostignuća na srpskom tržištu.

Bez obzira na uslove koje je izazvala pandemija, Beogradski sajam održava brojne aktivnosti i manifestacije iz društvenih, kulturnih i sportskih sfera javnog života.

Ovom prilikom najavljene su četiri manifestacije koje će biti održane ove jeseni.

Prva je Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije, planiran od 20. septembra do 2. oktobra, potom sledi Međunarodni sajam medicine i stomatologije od 7. do 9. oktobra, te će se od 11. do 14. oktobra predstaviti 10. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „Partner 2021“.

Kulminacija ovog dela sajamske jeseni, piše u saopštenju, biće velika konferencija nesvrstanih zemalja koju od 11. do 12. septembra organizuje Srbija povodom jubileja, a to će biti najveći međunarodni skup održan u svetu ove godine.

Ustupanjem prostorija obolelima od korone, realizovanjem vakcinacije u hali 3, organizovanjem digitalnih tribina u čast 65. Sajma knjiga, organizovanjem Svetskog kupa u rvanju u posebnim uslovima i mnogim drugim aktivnostima, navodi se u saopštenju i ističe da je BG sajam podigao standarde prestonice na svetski nivo.

Čekajući bolja vremena, navodi se u saopštenju, paleta sajamskih usluga oplemenjena je studiom za fotografisanje, snimanje i produkciju audio i video materijala, namenjenim za komercijalnu eksploataciju.

Manifestacije posvećene poljoprivredi, organskoj proizvodnji i hortikuturi koje je sajam omogućio realizovane su kao sajamsko-konferencijski događaji na najvišem organizacijonom, digitalnom, tehnološkom i bezbednosnom nivo.

Svoju podršku kompanija daje i ministarstvu prosvete i Univerzitetu , omogućivši da se održi polaganje prijemnih ispita u epidemiološkim bezbednim okolnostima.

Sajam je na kraju avgusta održao veliki promotivni skup organizatora i izlagača na predstojećem, jubilarnom 10. Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „Partner 2021“, najvećem i najznačajnijem sajmu naoružanja i vojne opreme u jugoistočnoj Evropi, koji će biti održan od 11. do 14. oktobra ove godine.

„Život i optimizam u sajamski prostor unelo je i tromesečno snimanje poznatog kulinarskog TV-šoua u jednoj od hala Beogradskog sajma. Beogradski sajam se ovim putem zahvaljuje na svim lepim željama i čestitkama koje je poslednjih dana dobio iz svih delova zemlje i sveta. Kao i tokom prethodne 84 godine, on će to poverenje znati da opravda“, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

