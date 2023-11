Biljni čaj donosi bogatstvo gradu na istoku Kine

Kasna je jesen, a kompanija za proizvodnju biljnih čajeva u gradu Bodžou, u provinciji Anhui, u istočnoj Kini, priprema oluju. Kako piše Sinhua, u objektu od 20.000 kvadratnih metara, osam proizvodnih linija proizvodi skoro 20.000 kutija biljnog čaja dnevno kako bi zadovoljile potražnju na tržištu, a većina se prodaje širom zemlje putem platformi za e-trgovinu.

„Jesen i zima su vrhunske sezone za nas jer potražnja za toplim biljnim čajem raste tokom ovog perioda“, rekao je Teng Guangjou, vlasnik Biotehnološke kompanije Anhui Šengši (Anhui Shengshi Biotechnology Co).

Teng je među mnogim lokalnim stanovnicima koji imaju koristi od rastuće industrije biljnih čajeva Bodžoua. Nazvan glavnim gradom kineske industrije lekovitog bilja, Bodžou je dom najvećeg tržišta lekovitog bilja i distributivnog centra u zemlji, što ga stavlja u jedinstvenu poziciju za razvoj industrije biljnog čaja.

Zvanični podaci pokazuju da je Bodžouova godišnja vrednost proizvodnje biljnog čaja dostigla skoro 10 milijardi juana (oko 1,4 milijarde američkih dolara), što čini oko 70 odsto kineske industrije biljnog čaja.

„Od davnina, u Bodžou su sadili hrizanteme, bele božure i druge sirovine koje se koriste u biljnom čaju. Od kada je prvi proizvod biljnog čaja stavljen na tržište 1995. godine, Bodžouova industrija biljnog čaja se razvijala alarmantnom brzinom“, rekao je Džang Guofang , predsednik Udruženja za promociju industrije biljnih čajeva Bodžou.

Prema Džangovim rečima, grad sada ima više od 1.000 preduzeća za proizvodnju biljnih čajeva, koja zapošljavaju skoro 50.000 ljudi.

Teng (29) je jedan od mnogih „povratnika“, odnosno starosedelaca iz Bodžoua koji su, privučeni brzorastućom industrijom biljnih čajeva, odlučili da se vrate svojim korenima kako bi potražili prilike bliže kući. U njegovom slučaju, samo godinu dana nakon što je diplomirao na fakultetu 2018, Teng je sa svojim prijateljima pokrenuo kompaniju za proizvodnju biljnog čaja.

„Prvo smo prodavali biljni čaj drugim kompanijama na platformama za e-trgovinu. Kasnije, kako je potražnja na tržištu porasla, uspostavili smo sopstvene proizvodne linije“, rekao je Teng.

Sada Tengova kompanija ima skoro 150 proizvoda biljnog čaja, sa vrednošću proizvodnje koja prelazi 200 miliona juana u 2022. Mnogi proizvodi su izvezeni na tržišta uključujući Evropu i jugoistočnu Aziju.

Prema Tengovim rečima, kako se potražnja ljudi za zdravstvenom zaštitom povećava, raste potražnja za proizvodima od biljnog čaja.

Podaci su pokazali da je kurirska služba u Bodžouu 2022. godine poslala 213 miliona paketa sa proizvodima od biljnog čaja, što je naglo povećanje u odnosu na 35 miliona paketa u 2018. U prvoj polovini ove godine otpremljeno je 130 miliona paketa, što je 36 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Baza kupaca se takođe pomerila, proširujući se sa kupaca srednjih godina i starijih na sve veći broj mlađih ljudi. Kao odgovor, lokalna preduzeća za proizvodnju biljnih čajeva aktivno istražuju načine da udovolje potrebama ove nove grupe potrošača.

„Inovirali smo naše proizvode od formule i pakovanja do načina kako se pije. Na primer, razvili smo proizvode za one koji obično ostaju budni do kasno“, rekao je Huai Zišuai, vlasnik Kompanije Anhui Cundžen Jišou (Anhui Cunzhen Yishou Pharmaceutical Technology), dodajući da su takođe dizajnirali svoj IP brend za mlade potrošače.

Od svog osnivanja, preduzeće Huai je posvećeno razvoju svog brenda i mnogi proizvodi se veoma dobro prodaju na mreži. Obim prodaje preko e-trgovine u ovom preduzeću u 2022. dostigao je skoro 50 miliona juana.

Da bi podstakao industriju biljnih čajeva, Bodžou pruža poreske olakšice i seminare za obuku za preduzeća i aktivno gradi marketinške platforme kako bi pomogao u negovanju uticajnijih i nezavisnih brendova.

„Mi pravimo petogodišnji plan za industriju biljnih čajeva“, rekao je Džang. „Unapređenjem sistema standarda proizvoda, saradnjom sa naučno-istraživačkim institucijama i negovanjem talenata, nadamo se da ćemo promovisati zdraviji i održiviji razvoj industrije”, dodao je.

(Beta)

