Biznis i IT konferencija „Sinergija 22“ od 6. do 8. decembra u Beogradu

BEOGRAD – Biznis i IT konferencija „Sinergija 22“, koja će okupiti više od 70 predavača u oblasti najnovijih tehnologija i procesa koji mogu povećati sigurnost, efikasnost i produktivnost u poslu, biće održana od 6. do 8. decembra u Beogradu.

U toku dva radna dana ove Biznis i IT konferencije pod sloganom „SpeedITup“, u hotelu Kraun plaza, biće održano više od 90 predavanja, a posetioci će moći da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama i procesima koje pojedincima, biznisima i čitavim industrijama omogućavaju brži, sigurniji i efikasniji rad uz povećanje produktivnosti u svim poslovnim procesima.

U posebnoj sesiji Women know IT, uspešne žene iz industrije govoriće studentkinjama tehničkih i informacionih nauka o svojim iskustvima, a deo sesije biće posvećen damama koje u okviru Razvojnog centra Microsofta u Srbiji uspešno krče put još većem broju žena na našoj IT sceni, najavili su organizatori.

Treći dan „Sinergije 22“ je Biznis dan, koji kao kruna konferencije okuplja poslovne lidere i donosioce odluka iz svih oblasti industrije.

Ove godine će u okviru završnog dana, biti predstavljena Vizija velikih, koja će se održati u zanimljivom i neformalnom formatu, a domaćini sesije su direktor kompanije Microsoft Srbija, koja je glavni organizator konferencije, Milan Gospić, i Dejan Cvetković ispred Majkrosoft razvojnog centra, koji će razgovarati sa izvršnim direktorima velikih svetskih i regionalnih kompanija koje posluju u našoj zemlji.

Takođe, kako je najavljeno, biće predstavljene i uspešne studije slučaja kompanija i organizacija, kao i primeri digitalizacije retail industrije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.