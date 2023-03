Bjelotomić: Velika otpuštanja u IT gigantima neće mnogo uticati na naše IT tržišt

KOPAONIK 5. marta (Tanjug) – Direktor Inicijative Digitalna Srbija Nebojša Bjelotomić izjavio je večeras, na Kopaonik biznis forumu, da velika optuštanja u IT gigantima u svetu neće mnogo uticati na srpsko IT tržište koje se, pre svega, bavi servisima i ima ljude kao najveću vrednost.

Bjelotomić, koji je učestvovao na panelu „Investicije u startape: Kako i u koga?“, rekao je za Tanjug da je izvoz IT servisa u Srbiji u proteklih pet, šest godina počeo značajno da raste i podsetio da je prošle godine zabeležen rekordan izvoz IKT usluga.

Napomenuo je da je globalna privreda u „blagom kočenju“ i da će to imati uticaja i na IT sektor, ali se nada da do formalne recesije u svetu neće doći.

„Ono što se dešava na američkom tržištu, velika otpuštanja u IT gigantima, ne treba stavljati u kontekst našeg tržišta, jer je drugačije. Pre svega, mi se bavimo IT servisima i naša najveća vrednost su ljudi“, ocenio je Bjelotomić.

Srbija, kaže Bjelotomić, ima dva izvora novih ljudi u IT sektoru, jedan je nova generacija koja nam dolazi, dok je drugi prekvalifikacija.

„Oni na kursevima steknu osnovna znanja iz IT, a kasnije ih na svom radnom mestu dalje razvijaju“, dodaje direktor Inicijative Digitalna Srbija.

Naveo je da je u doba korone IT sektor imao blagi potres, ali da je to trajalo samo prva dva meseca.

„Zanimljivo je da je pod najvećim uticajem tada bila industrija turizma i ugostiteljstva. Mnogo naših kompanija je radila za te sektore, ali vrlo brzo uspela da se diverzifikuje ka nekim stvarima koje su bile traženije u tom periodu. Na osnovu toga, verujem da ćemo i ovo što se sada dešava uspeti da prebrodimo diverzifikacijom ka nekim novim tržištima“, smatra Bjelotomić.

Pored toga što je 2022. godina bila izazovna, startap kompanije su u toj godini kreirale 2.000 radnih mesta, dodao je on.

Istkaao je da dodatno ohrabruje činjenica da istraživanja pokazuju da taj broj ove godine ide i do 3.000 radnih mesta.

Predsednik Izvršnog odbora RBA banke Petar Jovanović je rekao na panelu da je kroz programe za podršku domaćim startapima primetio da ih odlukuje to što iza njih stoje zaista sjajni ljudi, sa neverovatnim idejama.

„Imaju globalnu ambiciju, inovativni su i jedinstveni, ali imaju i neke nedostatke i mane. Uglavnom su njihovi vlasnici i timovi bili fokusirani na proizvod i ideju, a nedostajala im je strategija izlaska na tržište i strategija prodaje. Ali, to se da naučiti“, naveo je on.

Istakao je da je srpski startap ekosistem, bez obzira na sve to, mlad i perspektivan, sa velikim potencijalom i da je potrebno samo da prođe određeno vreme da se razvija kako bi mogao da sustigne sartap ekosisteme u razvijenijim zemljama.

Jovanović je primetio da je potrebno i duplirati broj poslovnih „anđela“ koji investiraju u startape.

