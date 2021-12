Blok B2 TENT-a na mrezi, radi se na vracanju bloka B1

BEOGRAD – Blok B2 Termoelektrane Nikola Tesla, posle havarije koja se dogodila u ponedeljak, sinoć je nastavio sa radom.

Radi se na tome da se i blok B1, posle požara, uskoro vrati na mrežu, rečeno je na sednici Radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima.

Na sednici su predstavljeni izveštaji o potrošnji energenata u termoelektranama, stanju uglja i mazuta u rezervama.

Kako je saopšteno iz Ministarstva rudarstva i energetike, na sastanku je takođe konstatovano da prenosni kapaciteti funkcionišu bez havarija i kvarova i da je sistem u potpunosti raspoloživ i siguran.

Kada je reč o distributivnm sistemu, rečeno je da on funkcioniše bez većih problema, sa uobičajenim planiranim isključenjima zbog radova.

Takođe je navedeno da su povećane zalihe gasa u skladištu Banatski dvor, kao i da su rezerve energenata za toplane u Srbiji dovoljne do kraja zimske sezone i da nema bojazni da će doći do prekida isporuke toplotne energije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.