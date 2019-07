Blokirane platforme kriptovaluta,veb sajtovi,onlajn servisi

LONDON – Jedan broj najvećih svetskih veb sajtova, onlajn servisa i platformi za trgovanje kriptovalutama prestali su da rade zbog infrastrukturnih problema sa pokretanjem interneta preko američkog provajdera, kompanije Klaudfler (Cludflare).

Nekoliko velikih veb sajtova, uključujući i servis za čatovanje Discord, zatim platforme za kriptovalute, pa čak i fitnes platforma Peloton, prijavilo je probleme u radu servisa, ali ih nisu odmah pripisali Klaudfleru, izveštava britanski list Independent.

Van funkcije su takođe veb sajtovi poput Daun Detektora (Down Detector) i Daun For Evriuan (Down For Everyone), koji se obično koriste za proveru da li su drugi servisi van mreže (offline), zbog čega su korisnici ostali bez mogućnosti da saznaju koji su servisi pogođeni.

Suosnivač i glavni izvršni direktor Klaudfera, Metju Prins, potvrdio je na Tviteru da je infrastrukturni problem u njihovoj firmi onemogućio pokretanje velikog broja kompanijskih veb sajtova i pristup korisnika njihovim onlajn uslugama, dodajući da njihov tim radi na rešavanju problema.

Prins je ubrzo potom tvitovao da je „saobraćaj uspostavljen“ i da se sada radi vraćanju sajtova u funkciju širom sveta, te da će detaljniju informaciju kompanija dati kada problem bude u potpunosti otklonjen.

(Tanjug)