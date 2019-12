Boing isporučuje poboljšane helikoptere apače u tri zemlje

VAŠINGTON – Kompanija Boing danas je saopštila da će, u partnerstvu s vojskom SAD, isporučiti poboljšanu verziju helikoptera „apač“ AH-64E u tri savezničke zemlje.

Vrednost ugovora prelazi 560 miliona dolara. Kako se navodi u saopštenju kompanije, 47 postojećih „apača“ AH-64D biće prefabrikovani i uključeni u nove narudžbine koja treba da budu kompletirane u narednoj deceniji, prenosi B92.net.

„Photo Courtesy of U.S. Army“ – by Tech. Sgt. Andy Dunaway

(Tanjug)