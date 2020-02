Bojović: Mala revolucija u plaćanju paušalnog poreza

BEOGRAD – Paušalci su ove godine prvi put poreska rešenja dobili u poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave, a u NALED-u kažu da je taj novi elektronski sistem „mala revolucija“, jer će obveznici unapred znati tačan iznos poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji treba da plate, kažu u NALED-u.

Sada više ne moraju da idu u Poresku upravu, niti da čekaju rešenja u poštanskom sandučetu ili da ih preuzimaju u pošti, već mogu od kuće da pristupe novom sistemu putem kompjutera uz kvalifikovani elektronski potpis i elektronski plate porez.

U NALED-u navode da se do sada dešavalo da poreska rešenja za paušalce kasne po nekoliko meseci, a da su se od ove godine sva poreska rešenja za paušalce našla u poreskim sandučićima do 20. januara, uz obavezu da porez plate do 18. februara.

Direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović kaže za Tanjug da su paušalci dobili unapred rešenja sa iznosom poreza koji treba da plate.

Ranije im se, navodi, dešavalo da plaćaju određeni iznos pet-šest meseci nakon čega su tek dobijali rešenja kada su mogli da saznaju i da imaju neki dug i rok od 15 dana da ga izmire.

„To se od ove godine više neće dešavati“, rekla je Bojovićeva.

Objasnila je da su do sada poreski inspektori određivali visinu poreza i doprinosa, a sada to radi elektronski sistem po jasno utvrđenim kriterijumima, tako da softver opredeljuje iznose koji treba da budu plaćeni.

Navela je da sada paušalci pomoću kalkulatora na sajtu Poreske uprave mogu da provere koji će iznos poreza biti u ovoj godini i iznosi koji se očekuju u naredne tri godine.

„Tako da za naredne četiri godine imate neku predvidivost u poslovanju, pa znate koji su to porezi i doprinosi koje ćete plaćati u naredne četiri godine“, rekla je Bojovićeva.

Novi sistem će, ističe, omogućiti veliku uštedu i vremena i resursa Poreske uprave, jer poreski inspektori koji su na tome radili do sada mogu da obavljaju poslove koji su mnogo neophodniji.

Jelena Bojović kaže da je još jedna značajna novina za paušalce koji tek počinju da obavljaju neku delatnost to što će odmah po prvoj registraciji dobiti poreska rešenja u roku od 48 sati.

„Više ne moraju da podnose zahtev Poreskoj upravi i da traže da uđu u paušlani sistem, nego u roku od 48 sati od kada se prijave u APR-u od Poreske uprave dobijaju rešenje u svoje poresko sanduče“, rekla je Bojovićeva.

Trenutno u Srbiji ima oko 110.000 paušalaca, od frizera, manikira, do obućara, delatnosti u IT, a od ove godine u tom sistemu su i računovođe.

„Proširuje se i obuhvat delatnosti koje sada mogu da budu u sistemu paušala“, rekla je Bojovićeva i navela da je novina da i preduzetnici poput autolakirera i onih koji se bave popravkom automobila sada imaju mogućnost da budu u paušalnom sistemu oporezivanja.

Pored mogućnosti da pristupe poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave ako imaju kvalifikovani elektronski potpis, druga opcija je da angažuju računovođu ili da ovlaste prijatelja koji ima kvalikfikovani elektronski potpis da pristupe njihovom rešenju.

Imaju, dodaje, mogućnost i da na kalkulatoru na sajtu Poreske uprave ukucaju svoju delatnost i potrebne podatke i da dobiju iznos poreza koji je potpuno identičan onom koji se nalazi na njihovom rešenju u poreskom sandučetu i plate već danas.

(Tanjug)