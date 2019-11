Borisov: Završavamo gasovod, modernizovaćemo železnicu

BEOGRAD – Bugarska gradi gasovod Balkanski tok sa Turskom i Grčkom, od Aleksandropulosa do Dimitrovgrada, dinamikom od pet kilometara dnevno kako bi bio završen do maja, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov i najavio da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sledeće nedelje boraviti u Sofiji kako bi se uverio kako napreduju radovi.

Borisov je za televiziju Prva rekao i da, ukoliko dođe do gasne krize, kako se najavljuje, Bugarska ima ugovor sa Rusijom do 2030. godine za isporuku gasa do Turske.

Takođe, Bugarska može da transportuje i gas iz drugih država, tako da će, kako je naveo, zajedno sa Srbijom snabdevati celu Evropu.

Otvaranje istočnog dela drumskog Koridora 10, od Niša ka bugarskoj granici, od velike je važnosti za njegovu zemlju jer će imati uticaja na razvoj ekonomije, turizma, transport do luka na Crnom moru, kaže Borisov.

On je rekao i da se sa bugarske strane radi poslednja deonica auto-puta koja će biti gotova do 2021. godine.

„Nas taj put vodi ka zapadu, koji i vas povezuje sa istokom, našim lukama i dalje ka Turskoj. Takođe, obnovićemo i železnički transport, pa će novim vozovima moći brzo da se prevozi roba vozovima koji će ići oko 180 kilometara na čas“, rekao je Borisov.

Prema njegovim rečima, menjaju se odnosi između država na Balkanu i to je dobro.

„Svi smo bili veliki pre, sad počinjemo da poštujemo susede, kao što svi Evropljani rade. Oni se svađaju gde se lepše živi i koliko hiljada imaju dnevno. Mi moramo da ratujemo za to koja zemlja ima bolji standard, a ne da mislimo o ratovima i ostalim glupostima. Vučić je to demonstrirao, on je jedan evropski političar“, rekao je Borisov.

(Tanjug)