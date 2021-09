Britanija: Ministar poziva da se ne prave zalihe goriva

LONDON – Britanski ministar saobraćaja Grant Šaps pozvao je danas Britance da kupuju uobičajene količine benzina i da ne prave zalihe jer, kako je rekao, nestašice goriva nema, a vlada rešava problem nedostatka vozača cisterni.

Poslednjih dana su se na benzinskim pumpama u Velikoj Britaniji stvorile duge kolone vozila, koja su nekada i satima čekala da bi natočili gorivo, prenosi Rojters.

Naftne kompanije su saopštile da nemaju dovoljno vozača, što je stvorilo probleme u transportu od rafinerija do pumpnih stanica.

Neki vlasnici pumpi morali su da ih zatvore.

„Ima dovoljno goriva, nema nestašice goriva u zemlji. Zato je najvažnije da se ljudi ponašaju kao što bi se normalno ponašali i da toče gorivo kao što bi to normalno činili. Tada ne biste imali redove, niti biste imali nestašice na pumpama“, rekao je Šaps za Skaj TV.

Udruženje vlasnika pumpi saopštilo je da je „između 50 i 90 odsto“ rezervoara njihovih članova – prazno, preneo je BBC.

Šaps je dodao da je nedostatak vozača posledica poremećaja izazvanih pandemijom kovida-19, koja je, zbog uvedenih ograničenja, sprečila da novi radnici uđu u zemlju.

Rojters navodi da neki za to optužuju Bregzit i loše uslove rada, koji su oterali vozace iz Evropske unije.

Prevoznička grupacija „Lodžistiks UK“ procenjuje da je Britaniji potrebno oko 90.000 vozača teretnih vozila.

Britanska vlada je najavila plan izdavanja privremenih viza za 5.000 stranih vozača kamiona.

Privrednici, međutim, upozoravaju da je to kratkoročno rešenje koje neće rešiti problem nedostatka radne snage, zbog čega prete krupni poremećaji snabdevanja kako se budu približavali božićni praznici, ito ne samo gorivom.

Šaps je rekao da je paniku oko benzina veštački stvorena, i za to okrivio udruženje prevoznika koje, kako tvrdi, želi da dovođenjem Evropljana „podrije“ plate britanskih šofera.

Lider opozicionih laburista Kir Starmer optužio je vladu da nije uspela da napravi plan za očekivane nestašice posle Bregzita.

„To je potpuni nedostatak planiranja. Napustili smo EU… posledica je bila da ćemo imati manjak vozača teretnih vozila. To se moglo očekivati, to se očekivalo“, rekao je on za BBC.

Nedostatak vozača napravilo je problem mnogim privrednim aktivnostima poslednjih meseci – od samoposluga, do lanaca brze hrane, podseća BBC.

(Tanjug)

