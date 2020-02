Britanija objavila platformu za trgovinske pregovore sa EU

LONDON – Velika Britanija je danas objavila svoju platformu za trgovinske pregovore sa Evropskom unijom, u kojoj otvoreno preti da će napustiti pregovarački sto ukoliko ne bude napretka u roku od četiri meseca, izveštava agencija AP.

Dve strane imaju rok do juna da dođu do, kako to kaže pregovarački tim iz Londona, „opšteg nacrta sporazuma“ koji bi trebalo da bude finalizovan do septembra, ili će se u protivnom Britanija opredeliti za „australijski tip“ sporazuma, što je, po oceni agencije Rojters, gubitnički trgovinski aranžman.

AP u svom izveštaju konstatuje da i Velika Britanija i EU kažu da žele da postignu sporazum o slobodnoj trgovini, ali da imaju izrazito suprotna stanovišta o tome kako on treba da se nadgleda i šta sačinjava fer konkurenciju između njihove dve ekonomije.

U tom kontekstu navodi da Ujedinjeno Kraljevstvo traži pravo da se ne pridržava propisa EU kako bi sklapalo nove trgovinske sporazume širom sveta i ojačalo britansku ekonomiju.

Evropska unija, s druge strane, smatra da Britanija mora da prihvati pravila bloka u oblastima počev od državne pomoći do zaštite životne sredine, i da omogući pristup evropskim brodovima britanskim ribolovnim vodama, ukoliko dve strane žele da postignu dobar sporazum.

London, međutim, želi poseban sporazum o ribolovu sa EU, mimo sporazuma o slobodnoj trgovini, pri čemu bi se na godišnjem nivou pregovaralo o podeli ukupnog ulova.

U britanskoj pregovaračkoj platformi insistira se na tome da zemlja „neće pristati na bilo kakve obaveze da se naši zakoni usklađuju sa EU ili da institucije EU, uključujući Sud pravde, imaju bilo kakvu nadležnost u Velikoj Britaniji“, prenosi američka agencija zaključuje da će taj sukob biti jedna od velikih prepreka u pregovorima, koji bi trebalo da počnu u ponedeljak u Briselu.

Rojters prenosi da u dokumentu objavljenom danas, Britanija navodi da želi da se u sporazumu utvrdi „zakonska obaveza“ pristupa njenih finansijskih kompanija finansijskom tržištu EU.

Trgovinski sporazum sa blokom trebalo bi da obezbedi „predvidivo, transparentno i prijateljsko poslovno okruženje“ za prekogranične finansijske usluge, stav je Londona.

U platformi se takođe kaže da je Britanija napustila blok sa pravilima koja su ista kao u EU, što pruža „snažnu osnovu“ da se posao završi na vreme.

„Sporazum treba da obezbedi da preduzeća u Velikoj Britaniji i državama EU posluju na fer i transparentan način i da se ne diskriminišu preduzeća druge strane prilikom kupovine i prodaje na tržištima“, navodi se u dokumentu.

Te odredbe, dodaje se dalje, treba da se primenjuju na preduzeća „u kojima država ima značajnu kontrolu kroz potpuno, većinsko ili manjinsko vlasništvo“.

Britanija želi, takođe, da njen sporazum sa EU uključi recipročnu obavezu da se neće ublažavati i smanjivati nivo zaštite i standarda u radnom zakonodavstvu kako bi se podstakli trgovina i investicije“, ali istovremeno traži da se „prizna pravo svakoj strani da utvrduje svoje prioritete tržišta rada i da usvaja ili modifikuje svoje zakone o radu“.

U dokumentu se navodi da od Britanije ne bi trebalo zahtevati da poštuje propise EU i da trgovinski sporazum ne sme ni na koji način da ograničava njen poreski suverenitet.

„U nastojanju da postignemo sporazum necemo trgovati našim suverenitetom“, rekao je u donjem domu parlamenta Majkl Gov, ministar zadužen za pripremu Bregzita, prenela je britanska agencija.

(Tanjug)