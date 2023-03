Britanija: Skok prevara u javnoj potrošnji zbog loše kontrole, kaže revizor

LONDON – Velika Britanija je zbog prevara izgubila desetine milijardi funti poslednjih godina, a

većina državnih organa nije u stanju ni da shvati razmere problema, saopštila je danas Nacionalna revizorska kancelarija (NAO).

Kako prenosi Rojters, taj nezavisni kontrolor javne potrošnje saopštio je da vladini računi ukazuju na prevare ukupne vrednosti od 21 milijarde funti u fiskalnim godinama 2020/21. i 2021/22, što je 5,5 milijardi funti više u odnosu na prethodne dve godine.

Od toga, 7,3 milijarde funti odnosi se na mere vezane za kovid-19, od kojih se većina sastojala od kredita preduzećima.

Troškovi prevare mogu biti mnogo veći, navodi se u saopštenju NAO, i ukazuje na podatke Uprave za prevare u javnom sektoru, koja prevare i greške širom britanske vlade procenjuje na između 33,2 milijardi funti i 58,8 milijardi funti samo za 2020/21 fiskalnu godinu, i to bez potrošnje u vezi sa pandemijom.

NAO navodi rekao da većina vladinih službi nema dovoljno sposobnosti da se suprotstavi prevarama, niti čak da razume koliki rizik one predstavljaju.

„Došlo je do značajnog povećanja nivoa prevara

zabeleženih u godišnjim izveštajima i obračunima koje kontrolišemo“, rekao je šef NAO Garet Dejvis. „Pored gubitka novca poreskih obveznika, to stvara rizik da ljudi na prevaru i korupciju vlade gledaju kao na nešto što je normalno i što se može tolerisati. Ako se ne reši, to bi moglo utiču na poverenje javnosti u integritet javnih službi.“

Položaj Britanije u Indeksu percepcije korupcije „Transparensi Internešenela“ naglo je pao prošle godine, što je pripisuje „skorašnjem padu standarda u vladi i kontrole nad korišćenjem novca poreskih obveznika“.

U izveštaju „Tranparensija“ istaknuta je vladina „VIP traka“ za brzo sklapanje ugovora o snabdevanju ličnom zaštitnom opremom na vrhuncu pandemije, za koju se navodi da je sistematski favorizovala kompanije povezane sa vladajućom Konzervativnom strankom.

Ministar finansija Džeremi Hant izjavio je u sredu da su prioriteti vlade rešavanje problema poreskih prevara i prevara sa državnim beneficijama.

Zamenica lidera opozicione Laburističke partije Angela Rejner rekla je da izveštaj NAO pokazuje „nepoštovanje dužnosti“.

„Ova vlast se potpuno odrekla odgovornosti za suzbijanje ovog kriminala, prepuštajući javnim organima koji nemaju resurse da se efikasno bore protiv toga i štite javni novac“, rekla je ona.

(Tanjug)

