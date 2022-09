Britanska premijerka brani vladin ekonomski plan

LONDON – Britanska premijerka Liz Tras stala je u odbranu ekonomskog plana vlade koji je uzdrmao finansijska tržišta, ocenivši danas da će preduzeti „kontroverzne“ korake u cilju privrednog rasta.

„Postavili smo pravi plan“, rekla je Tras za radio Bi-Bi-Si (BBC).

Ona je izjavila da je bila neophodna hitna akcija da se podstakne privredni rast, da „Britanija ide napred“ i uhvati u koštac s inflacijom, a „to znači donošenje kontroverznih i teških odluka“, preneo je Rojters.

Nova britanska vlada najavila je najradikalniji budžet u poslednjih pola veka. Cilj je dostizanje ekonomskog rasta od 2.5 odsto. Nove mere su šokirale berzu i dovele do pada akcija i vrednosti funte.

Sva najavljena povećanja poreza su poništena, umanjen je porez na prihod, a taksa za kupoprodaju nekretnina ukinuta do vrednosti od četvrt miliona funti.

Na pitanje da li će povući mini budžet, Trasova je odgovorila da ne prihvata „premisu tog pitanja“.

„Suočavamo se s teškim vremenima za ekonomiju. To ne poričem. To je globalni problem. Ali apsolutno je ispravno to što je vlada uskočila i reagovala u ovim teškim vremenima“, rekla je predsednica vlade Velike Britanije.

Prema njenim rečima, plan je da se Velika Britanija dugoročno usmeri na bolji put.

(Tanjug)

