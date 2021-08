Broj otpuštenih ostaće na 90, šansa za Gramerovce Magna

ALEKSINAC – Firma Gramer uverava da ove godine neće biti više otpuštanja od ovih 90 radnika, a kako nezvanično saznajem, firma Magna stupila je u kontakt oko zapošljavanja ovih ljudi jer su im potrebni šivači, rekao je danas za Tanjug predsednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević.

On je naveo da Magna i Gramer imaju isti proizvodni program proizvodnje delova sedišta za automobile, te da Magna ima otvoreni konkurs za prijem novih radnika.

Istakao je da radnici iz Gramera mogu imati prednost jer ne moraju da prolaze obuku za rad pošto imaju iskustvo u poslovima koji se u Magni traže.

On je potvrdio da je iz Gramera saopšteno da se 37 ljudi prijavilo za dobrovoljni odlazak, dok će poslodavci izabrati još 53.

Navodi da su iz Gramera naveli da je razlog otpuštanja smanjenje narudžbina kooperanata kojima isporučuju delove za sedišta.

Radičević je podsetio da je Gramer 2014. otpustio 200, a u istoj godini primio više od trista radnika jer kako je naveo broj radnika varira u zavisnost od potražnje za njihovim proizvodima.

On je ocenio da situacija nije toliko crna kao što žele da je predstave neki kvazi političari.

„Gramer uverava da neće biti novih otpuštanja do kraja godine, a moguće da će povećati broj zaposlenih početkom 2022. godien. Kažu da ne nameravaju da odlaze iz Aleksinca. Nedavno su doneli i novu tehnogiju i obučavaju radnike“, rekao je Radičević.

Kompanija Magna, istakao je, u Aleksincu pravi novu fabriku čije zvanično otvaranje se očekuje krajem septembra ili početkom oktobra.

„Razvojnoj agenciji Srbije dali su garancije da će da zaposle 700 radnika u tri godine, što je vecvh do sada prebačeno. Magna najavljuje da će do kraja godine doći do broja od 900 zaposlenih“, rekao je predsednik opštine Aleksinac.

Radičević je istakao da su kompanije obavestile da klasično preuzimanje radnika u ovom slučaju nisu mogle da sprovede, ali da Magna ima otvoren konkurs i prima radnike.

„Žalosno da ljudi odlaze, ali mogu da nađu novi posao, što je dobro“, zaključio je Radičević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.