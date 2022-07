Brza saobracajnica Valjevo-Lajkovac gotova početkom 2023.

LAJKOVAC – Ministar građevinarstva Tomislav obišao je danas radove na izgadnji brze saobraćajnice Iverak – Lajkovac i najavio da će Valjevo početkom 2023. biti spojeno sa auto-putem Miloš Veliki.

„Brza saobraćajnica koja će spojiti Valjevo sa auto-putem Miloš Veliki potpuno će promeniti perspektivu pre svega Valjeva, a Lajkovac će postati moćan saobraćajni centar. Ove saobraćajnice se grade po najvišim evropskim standardima i ovakve saobraćajnice dugujemo našim građanima. One će generisati nove investicije, veći rast plata, a onda će to pratiti i dodatni rast penzija“, rekao je Momirović.

Kaže da je bilo dosta otvorenih pitanja u prethodnom periodu po pitanju eksproprijacije zemljišta, ali da je taj problem sada sveden na jedan ili dva slučaja i da će oni biti uskoro rešeni.

„A kada pričamo o eksproprijaciji na teritoriji čitave države moram da kažem da mi sada eksproprišemo na desetine hiljada katastarskih parcela. Trenutno gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Gradimo najbrže pruge u Istočnoj Evropi, gradimo nove aerodrome, nove luke i time podižemo zemlju u svakom smislu“, naveo je Momirović.

Dodao je da je Srbija u prethodne dve godine imala najveću stopu ekonomskog rasta u celoj Evropi.

„Zato je potrebno da izgradimo i ovaj put. Jer ovaj put, kao i svaki drugi koji gradimo, radimo zbog naših građana, a tako će i lokalne samouprave dobiti šansu da se razvijaju“, rekao je Momirović.

Napomenuo je da je u Valjevo došao vozom, to jest rekonstruisanom prugom i da je putovanje trajalo jedan sat i 15 minuta.

Momirović je rekao da se koriste na toj pruzi najkvalitetniji švajcarski vozovi kupljeni 2017. godine.

„Imamo prugu na nivou najrazvijenijih zapadnih zemalja, a završavamo projektnu dokumentaciju kako bi što pre nastavili dalje sa rekonstrukcijom ove pruge do Kosjerića, a onda i do Užica pa dalje i do Priboja“, najavio je Momirović.

Ministar napominje da su jesen i zima pred nama i da neće biti lako, jer ulazimo u izazovno vreme ne samo za Srbiju već za celu Evropu.

„Zaista nam je potrebna podrška naših građana, a mi ćemo nastaviti da insistiramo da sve ove projekte završimo i da početkom sledeće godine Valjevo ima najsavremeniju komunikaciju i konekciju sa autoputem Miloš Veliki“, zaključio je Momirović.

Ukupna dužina deonice iznosi 18,3 kilometra, a radove izvodi kompanija Čajna Šandong.

Radovi su vredni 158 miliona evra, a gradnja je počela u junu 2020. godine.

Brza saobraćajnica imaće po dve trake u oba smera i projektovana je za brzinu do 100 kilometara na sat.

Na trasi će se nalaziti 25 objekata, jedna petlju, ukupno 19 mostova, od čega su dva najduža ukupne dužine 1,5 kilometar.

Rok za završetak radova je 36 meseci.

Deo ovog projekta je i potpuno uređenje reke Kolubare i vodotokova, što će sprečiti dalja plavljenja ovog dela Srbije.

(Tanjug)

