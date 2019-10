Bugari kupili „Regulacije“ iz Sremske Mitrovice

BEOGRAD – Bugarska kompanija „Groma Hold Eood“ kupila je 100 odsto državnog kapitala u Vodoprivrednom privrednom društvu „Regulacije“ doo iz Sremske Mitrovice za 1.075.000 evra.

Ministarstvo privrede je 15. avgusta ove godine, objavilo Javni poziv za prodaju sto odsto udela Republike Srbije u kapitalu ovog preduzeća.

Osnovna delatnost „Regulacije“ je izgradnja vodoprivrenih objekata za uređenje i regulaciju reka, zaštitu od poplava, osiguranje bujica i zaštitu od erozija, redovno održavanje izgrađenih objekata, zamena oštećenih i dotrajalih objekata na vodotocima, uređenje korita…

Rok za podnošenje zahteva za otkup prodajne dokumentacije bio je 23. avgust i do tog roka, podneta su dva zahteva – „Grome Hold Eood“ iz mesta Blagoevgrad u Bugarskoj i preduzeća „Bauwesen“ iz Lazarevca, navodi se na sajtu resornog ministarstva.

Prijave za učešće u postupku mogle su da se pošalju do 30. avgusta, a do tog roka podneta je jedna prijava i to od strane preduzeća iz Bugarske.

Ugovor o prodaji 100 odsto ukupnog registrovanog kapitala subjekta privatizacije po prodajnoj ceni u iznosu od 1.075.000 evra, potpisan je juče u Beogradu.

(Tanjug)