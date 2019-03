Bugari ponovo pokrenuli tender za gasovod od Turske do Srbij

SOFIJA – Bugarsko državno preduzeće „Bulgartransgas“ ponovo je pokrenulo tender vredan 1,4 milijarde evra za gasovod koji će prolaziti kroz tu zemlju od granice sa Turskom do Srbije.

Iz te kompanije saopšteno je da će ponude za izgradnju 484 kilomatera gasovoda koji će uglavnom dovoditi ruski gas do granice sa Srbijom biti primane do 6. marta, javlja AP.

Prošle godine Bugarska je usvojila novu energetsku strategiju koja uključuje plan za gasovod koji bi mogao biti povezan sa Gazpromovim Turskim tokom, čija su dva gasovoda dizajnirana da prenose 15,7 milijardi kubnih metara gasa preko Crnog mora.

To bi moglo da znači zaobilaženje Ukrajine u dovođenju gasa do Evrope, što je do sada bila tradicionalna gasna ruta ka zapadu.

Energetska pitanja biće razmatrana sledeće nedelje tokom posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva.

(Tanjug)