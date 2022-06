Cacak: Na Agronomskom fakultetu uskoro senzorska ocena hrane

ČAČAK – Na Agronomskom fakultetu u Čačku uskoro će biti formirana laboratorija koja će se baviti senzorskom ocenom prehrambenih proizvoda, a pre svega mesa.

Laboratorija će biti formirana zahvaljujući saradnji eminentnih stručnjaka iz ove oblasti sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Agronomskog fakulteta u Čačku a prodekan za nastavu ovog fakulteta Vladimir Kurčubić kaže da se ranija strategija od njive do trpeze danas menja u strategiju od trpeze do njive.

„Proizvod se mora proizvesti onakav kakav traže potrošači, bezbedan, kvalitetan i da po senzorskim karakteristikama odgovara zahtevima potrošača, navikama i tradiciji“, kaže on za Tanjug.

Dodaje da je obezbeđen prostor kao i većina opreme i da preostaje softversko povezivanje kako bi se proizvodi ocenjivali i dobijali gotovi rezultati.

Prema njegovim rečima, Agronomski fakultet će na ovaj način sarađivati sa privrednim sektorom a već ima privrednika koji su zainteresovani da svoj proizvod na svetskom tržištu predstave u najlepšem svetlu.

„Kada dođe kupac, vi pored fotografije šaljete senzorsku ocenu koja garantuje kvalitet. Bićemo akreditovana laboratorija, a studenti će biti obučavani u ovom sektoru što je takođe veoma značajno“, kaže Kurčubić.

Savremenu metodu određivanja kvaliteta hrane razvio je i pre tri godine stavio u pogon profesor Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda Igor Tomašević.

Predstavio je na Svetskom kongresu tehnologije mesa u Nemačkoj, Nemci su je otkupili a tamošnji institut za prehrambenu tehnologiju među prvima je prepoznao značaj ove metode u prehrambenoj industriji.

„Metoda je priznata svuda u svetu, pa i u Evropi, a siguran sam da ono što valja Nemcima, valjaće i nama. Suštinski je važno da se bavimo svim aspektima kvaliteta i bezbednosti hrane, pre svega mesa i mleka“, kaže Tomašević.

Dodaje da prehrambena industrija doživljava pravu revoluciju digitalne prirode jer se prelazi na tzv. klaud internet a brže informacije su važne jer istog trenutka kada se dobiju rezultati analiza vezanih za kvalitet mesa i mleka, one se za manje od pet sekundi prosleđuju dalje.

To pomaže da se trenuno donose i odluke da li bi nešto na proizvodu trebalo da se popravlja ili ne.

(Tanjug)

