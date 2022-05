Čadez: Privrede Srbije i HR umrezene i zavise jedna od druge

VINKOVCI – Ukoliko Srbija i Hrvatska budu ubrzale transport i unapredile saradnju u oblasti snabdevanja gasom, kao i u sektorima građevinarstva i poljoprivrede, lakšse će odgovoriti na izazove u vreme globalne krize izazvane pandemijom i ratom u Ukrajini, poručio je danas u Vinkovcima predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Predstavnici privrednih komora Srbije i Hrvatske sastali su se u Vinkovcima kako bi razgovarali o unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti saobraćaja, energetike, građevinarstva i poljoprivrede.

Na sastanku, koji se održava u Agenciji za razvoj i investicije u Vinkovcima, pored predsednika PKS Čadeža, prisustvuju i predsednik Hrvatske privredne komore Luka Burilović, kao i predstavnici sektorskih udruženja obe polovne asocijacije.

Čadež je, pre početka satanka, rekao da je jedna od osnovnih tema današnjih razgovora ubrzanje i olakšavanje protoka saobraćaja preko drumskih i železničkih prelaza, jer se na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo kamioni zadržavaju u proseku i do šest sati, što stvara dodatne troškove i poteškoce stranim i domaćim kompanijama.

Takođe, dodao je da će biti reči i o tome kako da se pojednostave santarne, veterinarske i ostale inspekcije, kako bi zajedničke kontrole bile brže i dostupne na poziv tokom čitavog dana, a ne da kao do sada imaju radno vreme od sedam do 15 časova.

Naglasio je da su privrede dve zemlje umrežene kako u razmeni širovina i proizvoda, tako i u samoj proizvodnji, te da je cilj obe zemlje da pregovaraju o idejama kako da se unapredi transport, izgradi železnički terminal, ali i unapredi sektor energetike.

„Ako budemo neke stvari obezbeđivali zajedno i ako se budemo zajedno razvijali možemo mnogo bolje da prođemo u vreme krize, nego ako se samo zatvorimo u naše okvire. Privrede Srbije i Hrvatske su umrežene i zavisne jedna od druge“, kazao je Čadež.

Predsenik Hrvatske privredne komore Luka Burilović izrazio je zadovoljstvo što je PKS pokazala otvorenost za saradnju i uvidela značaj razvijanja prijateljskih odnosa dve zemlje, te poželeo dobrodošslicu gostima iz Srbije.

„Usled pandemije i rata u Ukrajini problemi koji su postojali pre, sada su še još više intenzivirali i danas su ovde čelnici i jedne i druge komore kako bi adreširali koji su to problemi i teme sa kojima se našse zemlje suočavaju, ali i koja su rešenja, kako bi potom zajedničke stavove adresirali donosiocima odluka – Vladi Srbije i Vladi Hrvatske, jer je to u interesu obe zemlje,“ rekao je on.

Kada je u pitanju sektor energetike, osnovna tema će biti unapređenje snabdevenosti obe zemlje gasom i izgradnja gasne infrastrukture i interkonekcija, sa ciljem diversifikacije snabdevanja obe zemlje ovim energentom.

Ovaj sastanak nastavak je pređašnjih razgovora koji su predsednici PKS i HPK Čadež i Burilović, kao i ostali predstavnici privrede, imali 9. maja u Zagrebu.

Iz PKS podsećaju da je toku prvog kvartala 2022. spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Hrvatske iznosila 378,8 miliona evra, što je za oko 39 odsto više od robne razmene zabeležene u istom periodu prošle godine.

(Tanjug)

