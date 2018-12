Čadež: Privrednici traže uvođenje poreskog kredita u 2019.

BEOGRAD – U 2019. godini srpski privrednici očekuju nastavak vladinih mera za smanjenje poreza i doprinosa na plate, ponovno uvođenje poreskog kredita za privredu i izmene propisa i jačanje kapaciteta države kako bi se sprečile zloupotrebe bolovanja.

Osim ovih mera, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež kaže za Tanjug da je važno nastaviti uvođenje dualnog obrazovanja, ali i omogućiti privredi lakši pristup „svežem novcu“.

„Privrednici traže uvođenje poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva koji smo imali u prošlosti. Čini mi se da možemo da računamo da već u 2019. godini, makar u nekim segmentima, vratimo tu olakšicu, čime bi kompanije podstakli da više investiraju“, kaže Čadež.

Privreda će u nastavku dijaloga s vladom instistirati na daljem rasterećenju – na postepenom smanjivanju poreza i doprinosa na plate zaposlenih, kao i na snižavanju poreza na dobit preduzeća sa 15 na 10 odsto.

„Plan je da se sa 63 odsto, koliko sada iznose porezi i doprinosi na zarade, dođe do 46 odsto. Znamo da to ne može da se uradi preko noći, ali možemo da napravimo dobar plan da to realizujemo u narednih pet godina“, smatra Čadež.

Kada je reč o zloupotrebi bolovanja, PKS će raditi s nadležnima na poboljšanju zakonskih propisa i iznalaženju načina da se ojačaju inspekcijske službe.

Čadež naglašava da je od 56 kompanija koje su u poslednje dve godine dobile državne podsticaje, 35 domaćih, pa, kako kaže, ne stoji teza da su strani investitori favorizovani.

On ovu godinu vidi kao uspešnu, uz ocenu da dijalog vlade i privrede funkcioniše u potpunosti, što je u 2018. olakšalo poslovanje i omogućilo značajne investicije.

Samo ove godine, navodi, u Srbiji je završeno i počela je realizacija više od 50 investicionih projekata stranih kompanija, od kojih je najviše nemackih, italijanskih i turskih.

„Otvoreno je oko 40 novih fabrika i pogona u kojima će se zaposliti 16.000 ljudi, što nije malo, i krenula je ili ugovorena gradnja još 12 proizvodnih kapaciteta“, kaže predsednik PKS.

(Tanjug)