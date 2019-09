CarGo i NURDOR u šetnji za decu obolelu od raka

BEOGRAD – Kompanija CarGo pridružila se danas Udruženju NURDOR u zajedničkoj šetnji za decu obolelu od raka.

Direktor kompanije CarGo Tećnologies, Vuk Guberinić, pridružio se Tamari i Bogdanu iz NURDOR-a u njihovoj šetnji iz Niša do Beograda, tokom koje se prikuplja novac za izgradnju roditeljske kuće za decu obolelu od raka, navodi se u saopštenju kompanije CarGo.

„Ovo je šetnja za život i bolju budućnost mališana. Tamara i Bogdan su svojom šetnjom pokazali nemerljivo lično požrtvovanje“, rekao je Guberinić na putu između Svilajnca i Velike Plane gde se sastao sa predstavnicima NURDOR-a.

Kako je dodao, ogromno je zadovoljstvo što je CarGo sa NURDOR-om u zajedničkoj misiji.

„Svaki korak znači još jednu ciglu roditeljske kuće u kojoj će boraviti deca i njihove porodice tokom lečenja u Beogradu“, rekao je Guberinić.

On je istakao da će Tamara i Bogdan za dva dana stići do cilja, čime će još jednom pomeriti granice, kako to niko do sada nije uradio.

„Morao sam i lično da dođem, da zajedno sa njima prošetam jedan deo ove rute kako bih još jednom pozvao ljude da instaliraju aplikaciju „Pruži korak“, a mi ćemo, zajedno sa drugim kompanijama, te korake pretvoriti u novac“, rekao je Guberinić.

On je dodao da je CarGo donirao million dinara za izgradnju roditeljske kuće za decu obolelu od raka i da se nada i veruje da će time biti podstaknute i ostale kompanije da se finansijski uključe u ovu misiju.

Guberinić je dodao da Tamaru i Bogdana u osmodnevnoj šetnji prati CarGo Toyota, koja je tu kao njihova pomoć na putu koja im je neizmerno potrebna, zaključuje se u saopštenju kompanije CarGo.

(Tanjug)