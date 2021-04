CarGo: Od naredne nedelje besplatno do punkta za vakcinaciju

BEOGRAD – CarGo batleri danas su dostavili više od 100 svežih i toplih obroka medicinskim radnicima u privremenoj kovid bolnici u beogradskoj Areni.

Predstavnici CarGo najavili su tom prilikom da će od naredne nedelje besplatno prevoziti do punktova za vakcinaciju, kao i da će besplatne vožnje najverovatnije biti do Beogradskog sajma.

Generalni direktor CarGo batlera Nikola Aćimović je rekao da je današnja donacija medicinskim radnicima samo mali znak pažnje i sitnica „u odnosu na sve ono što oni za nas rade u proteklih godinu dana“.

„CarGo batler nije zaboravio naše medicinare. Zahvalio bih restoranima Brt burger i Piža 25, koji su pripremili sve obroke i pozvao druge da se priključe ovakvoj akciji“, poručio je on.

Predsednik udruženja građana CarGo Aleksandar Vučić je rekao da je činjenica da je jedini spas od korone samo i isključivo masovna vakcinacija.

„Kako bismo dali naš doprinos i pospešili vakcinaciju, kako bismo što pre stigli do kolektivnog imuniteta, CarGo će od naredne nedelje pružati u potpunosti besplatnu uslugu do punktova za vakcinaciju,“, naveo je on.

Vučić je rekao da se i dalje vrše dogovori sa nadležnim državnim organima do kojih će punktova biti pružena ova besplatna usluga i da će to najverovatnije biti Sajam, kao „glavno čvorište masovne imunizacije u Srbiji“.

Doktorka Srna Blanuša je rekla da joj je drago da kao lekar i zaposlena u kovid bolnici u Areni u ovim teškim vremenima krize oseća solidarnost i društvenu odgovornost kompanije CarGo i zahvalila se u ime svih zaposlenih u toj privremenoj bolnici na donaciji koju su dobili.

(Tanjug)

