CarGo: Vođe taksi blokade traže zabranu kombija za invalide

BEOGRAD – Direktor kompanije CarGo Technologies, Vuk Guberinić, izjavio je da je Boško Vukojević, jedan od, kako kaže, vođa taksi kartela, poslao Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda urgenciju u kojoj se zahteva da se zabrane „CarGo“ kombiji za osobe sa invaliditetom.

„Kombiji za osobe sa invaliditetom dnevno olakšavaju život stotinama Beograđana, a vođe taksi blokade hoće da ih oduzmu. Pitanje je da li su sami došli na tu ideju ili ih je i na to inspirisala njihova ministarka? Kombiji su olakšali život osobama sa invaliditetom, koje su do sada bili ograničene i prinuđene da pronalaze nebezbednije alternative do lekara, škole ili bilo koje društvene aktivnosti. Šokirani smo ovom urgencijom, prosto ne znamo šta da kažemo“, rekao je Guberinić.

(Tanjug)