Cena gasa u Evropi prešla 2.000 $ za hiljadu kubika

MOSKVA – Cena gasa u Evropi je danas prvi put u istoriji premašila nivo od 2.000 dolara za 1.000 kubnih metara, javlja agencija Tas s.

Fjčersi gasa za januarsku isporuku na TTF tržištu u Holandiji skočili su na 2.004 dolara za 1.000 kubika, odnosno na 172,52 evra po MWh, prema podacima sa londonske ICE berze.

Gasprom u ponedeljak nije izvršio rezervisanja kapaciteta za današnji tranzit prirodnog gasa preko gasovoda Jamal-Evropa koji transportuje gas preko Poljske do Nemačke.

Kao rezultat toga, fizički protok gasa tim cevovodom je obustavljen.

Pored toga, Gasprom nije rezervisao ni dodatne kapacitete za tranzit prirodnog gasa preko Ukrajine za januar. Na jučerašnjoj aukciji, kompanija je rezervisala 21,6 posto predložnog kapaciteta za pumpanje preko Poljske kroz gasovod Jamal-Evropa.

Od petka ruski gasni holding smanjuje obim rezervacija za tranzit gasa preko tog cevovoda. dodao je Tas s.

Na jutrošnjem otvaranju trgovanja na holandskom TTF čvorištu, cena je porasla na 1.803 dolara za 1.000 kubika, odnosno na 154,35 evra po MWh, da bi samo par sati kasnije uzletela na preko 2.000 dolara.

Kao uzrok silovitog skoka cene neke agencije navode obustavu obustavu tranzita ruskog gasa preko cevovoda Jamal-Evropa, pripisujući krivicu za to Gaspromu, što je opovrgao poljski gasni monopolista PGNiG koji je saopštio danas Gasprom ispunjava svoje ugovorne obaveze u skladu sa zahtevima te poljske energetske kompanije. PGNiG je u saopštenju objasnio da je do prekida dotoka gasa do Nemačke došlo zbog preusmeravanja isporuka u Poljsku, odnosno zato što je gasovod u reverzibilnom režimu.

„Što se tiče ugovornih obaveza Gasproma, ugovor se ispunjava u skladu sa našim zahtevima, nemamo primedbe“, rekao je Radoslav Kazimierski iz PGNiG-a, preneo je Rojters.

