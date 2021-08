Cene derivata u Srbiji, kao i u svetu prate cenu nafte

BEOGRAD – Cene goriva na srpskom tržištu su povećane zbog skoka cena sirove nafte i tako je u regionu i čitavom svetu, a s obzirom na prošlogodišnju krizu koja je ižavala nepredvidive promene u ekonomiji, nezahvalno je davati bilo kakve prognoze daljih kretanja cene derivata, izjavio je za Tanjug pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Raša Kojčić.

On je istakao da je za ovo Ministarstvo važna i činjenica da se u Srbiji proizvodi gorivo najvišeg evropskog kvaliteta koje smanjuje negativni uticaj na životnu sredinu, u skladu sa Zelenom agendom.

„Uzimajućio u obzir da je od početka godine do danas došlo do naglog skoka cena sirove nafte, uz blagu stagnaciju tokom marta i aprila, sve to uzrokuje da se kako kod nas, tako i u regionu i u svetu, dešava rast cena derivata na tržištu“, rekao je Kojčić.

Napomenuo je da takva situacija nije neuobičajena, i podsetio da je cena sirove nafete tipa „brent“ po kojoj se određuje cena te sirovine, početkom godine koštala 50 dolara za barel, a da je danas skočila na 69 dolara, i automatski uslovila poskupljenje derivata.

Kojčić je napomenuo da paralelno sa rastom cena raste i potrošnja derivata nafte zbog turističke sezone i oporavka privrede.

„U ovom momentu imamo evidentne pokazatelje da je došlo do oporavka privrede nakon kovid situacije prošle godine. Imamo povećan broj vozila na putevima, jer je u toku turistička sezona, a samim tim imamo i povećanu potrošnju derivata, kako evropremijuma, tako i evrodizela“, rekao je Kojčić.

Podsetio je da se od 2011. godine na srpskom tržištu cene derivata slobodno formiraju u skladu sa kretanjem vrednosti sirove nafte u svetu.

„U ovom momentu je veoma nezahvalno davati bilo kakave predikcije u vezi sa daljim kretanjem cene sirove nafte i derivata, jer nas je rpethodna godina naučila tome da su planovi manjkavi. Zato bih bio jako orpezan u davanju bilo kakve prognoze“, rekao je Kojčić.

On je zaključio da domaći vozači za svoj novac dobijaju gorivo čiji kvalitet zadovoljava najviše evropske standarde.

„Svi znamo da je za naše Ministarstvo veoma bitno da se poštuju ekološki sandardi i da idemo ka zelenoj agendi. U sklopu toga koristimo i goriva po najvišim evropskim standardima“, istakao je Kojčić.

(Tanjug)

