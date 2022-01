Česi nezadovoljni predlogom EU za gas i nuklearke

PRAG – Češka će tražiti saveznike radi promene strogih uslova predviđenih za uključenje gasnih i nuklearnih projekata u plan Evropske unije o zelenim energetskim investicijama, koji je izazvao oštre rasprave u evropskom bloku.

Prema predlogu objavljenom 31. decembra, Evropska komisija je uključila gasne i nuklearne investicije u nove smernice za finansiranje energetskih projekata radi lakšeg prelaska na potpuno obnovljivu proizvodnju energije.

Zvaničnici češke vlade i industrije inicijalno su pozdravili uključivanje gasa i nuklearne energije u nacrt pravila, ali su se naknadno pojavile kritike kada su bliže razmotrili detalje plana EU, piše Rojters.

„Naš glavni zadatak sada je da kontaktiramo države članice EU koje imaju isto mišljenje kao mi i da pokušamo da pregovaramo o boljim uslovima koji će više odražavati naše interese“, napisao je češki ministar industrije Jozef Sikela na Tviteru kasno sinoć, ne objašnjavajući detaljno uslove.

Danijel Beneš, glavni izvršni direktor energetske kompanije ČEZ u većinskom državnom vlasništvu i potpredsednik Češke industrijske konfederacije, ocenio je plan EU previše strogim.

Predlog EU, kojim se zahteva da se 30 posto vodonika meša u gasno gorivo za elektrane do 2026. godine, nerealan je, rekao je on.

Beneš je dodao u objavi na LinkedInu da pravila znače da će Češka biti ograničena na izgradnju samo jedne nove nuklearne elektrane, planirane u ČEZ-ovoj elektrani Dukovani, a ne na više elektrana kao što kompanija želi.

Pojedine zemlje EU smatraju da su potrebna ulaganja u gas kako bi im se pomoglo da izađu iz proizvodnje struje iz uglja, koji je veliki zagađivač, dok druge kažu da označavanje tog fosilnog goriva kao zelenog podriva napore EU da bude globalni lider u borbi protiv klimatskih promena.

Češka zajedno sa Francuskom i Poljskom takođe stoji na stanovištu da nuklearna energija ima veliku ulogu u energetskoj tranziciji s obzirom na to da ne emituje CO2, ali suprotno misle druge članice EU, uključujući Austriju, Nemačku i Luksemburg, koje zabrinjava radioaktivni otpad.

Komisija treba do 12. januara da prikupi mišljenja o svom predlogu i nada se da će konačan tekst biti usvojen do kraja meseca. Nakon toga, o tekstu predloga zakona se može diskutovati s vladama država EU i evropskim parlamentom u periodu do šest meseci.

(Tanjug)

