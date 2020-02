CG: Kazne do 20.000 evra zbog upotrebe plastičnih kesa

PODGORICA – Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore je Predlogom zakona o upravljanju otpadom predvidelo zabranu kesa, vreća i torbi za jednokratnu upotrebu izrađenih od plastičnih materijala koje se koriste na prodajnim mestima, saopštio je danas savetnik u Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Igor Jovanović, naglasivši da su za prekršioce te odredbe predviđene stroge kazne.

Kako je istakao, planirano je da se ta odredba Zakona počne primenjivati šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

“Predlogom zakona predviđene su novčane kazne za nepoštovanje te odredbe za pravna i fizička lica, kao i za preduzetnike.

Novčane kazne kreću se u rasponu od 500 evra do 20.000 evra za pravno lice, od 500 evra do 6.000 evra za preduzetnike, od 30 evra do 2.000 evra za fizičko lice”, pojasnio je Jovanović.

Ukazuje da se crnogorsko Ministarstvo održivog razvoja i turizma odlučilo na taj korak u cilju postizanja permanentnog smanjenja zagađenja životne sredine plastičnim kesama, prenosi CdM.

“Osim negativnog uticaja na životnu sredinu, plastične kese imaju i negativan uticaj na rezultate u drugim oblastima, pre svega u turizmu. Slika kesa u koritima reka, pored puteva nedopustiva je za Crnu Goru kao ekološku državu i prestižnu turističku destinaciju koja ugosti četiri puta više gostiju nego što ima stanovnika, a od turizma prihoduje više od 1,1 milijardu evra na godišnjem nivou”, ističe Jovanović.

(Tanjug)