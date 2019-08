CG: Za nevraćanje sitnih apoena kazne do 2.000 evra

PODGORICA – Zakonski propisi na osnovu kojih bi tržišna inspekcija u Crnoj Gori mogla sankcionisati trgovca zbog nevraćanja sitnih apoena ne postoje, ali se najavljuje da će to promeniti predložene izmene Zakona o zaštiti potrošača.

U crnogorskoj Upravi za inspekcijske poslove kažu da su dobijali žalbe potrošača koje su se odnosile na nedostatak sitnih apoena pri vraćanju kusura u trgovini, prenosi RTCG.

„Žalbe su podnosili domaći potrošači. Međutim, ne postoji zakonski osnov na osnovu kojeg bi Tržišna inspekcija mogla sankcionisati trgovca zbog nevraćanja sitnih apoena“, navodi se u saopštenju.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koje je Vlada usvojila na sednici 4. jula, kako tvrde u Upravi, propisana je obaveza trgovca da, uz račun za kupljeni proizvod, potrošaču vrati razliku između iznosa računa i primljenog novca u svim apoenima.

Ako u toku nadzora nadležni inspektor utvrdi nepravilnosti, rešenjem će narediti trgovcu i odrediti mu rok u kojem treba da ispravi tu nepravilnost.

„Novčanom kaznom od 300 evra do dve hiljade kazniće se za prekršaj kompanija – trgovac, ako potrošaču, uz račun za kupljeni proizvod, ne vrati tu razliku. Za taj prekršaj kazniće se i odgovorna osoba u kompaniji novčanom kaznom od 50 do 200 evra, a preduzetnik kaznom od 150 do 400 evra”, precizira se u saopštenju.

Iz Uprave su naveli da do sada nisu imali saznanja da trgovci kusur od cent i dva vraćaju potrošačima za koje utvrde da su stranci i da o tome govore otvoreno.

