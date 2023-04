Coca-Cola daje 25 stipendija od po 2.000 evra studentima u Srbiji

BEOGRAD- Kompanija Coca-Cola HBC Srbija, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, raspisala je konkurs „Čuvamo talente u punoj snazi“ za dodelu 25 vrednih studentskih stipendija, u ukupnom iznosu od 50.000 evra.

Kako je saopštila ta kompanija, prijave na konkurs biće otvorene od 30. marta do 21. aprila 2023. godine.

Iznos stipendije po studentu je 2.000 evra, a prijave za konkurs mogu se slati putem obrazca na sledećem linku: ČUVAMO TALENTE U PUNOJ SNAZI.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge do pretposlednje godine osnovnih/integrisanih akademskih studija državnih fakulteta u Srbiji (ekonomski fakulteti, fakultet organizacionih nauka, elektrotehnički fakultet, mašinski fakulteti, saobraćajni fakulteti, inženjerski fakulteti, fakulteti tehničkih nauka i elektronski fakulteti) sa prosekom ocena iznad 8.50, koji su državljani Republike Srbije.

Ministar prosvete Branko Ružić izrazio je zahvalnost kompaniji Coca-Cola HBC Srbija što i ovim konkursom, još jednom, iskazuje društvenu odgovornost.

„I ovde nas je povezao isti cilj, a to je da stvaramo još bolje i kvalitetnije uslove za školovanje naših studenata. Ministarstvo prosvete kroz različite projekte radi na unapređenju uslova za učenje i studiranje. Važno je da na različite načine podržimo naše talentovane učenike i studente“, istakao je Ružić.

On je naveo da će Ministarstvo nastaviti da investira u visokoškolske ustanove, izgradnju novih domova, ali i da dodeljuje stipendije i kredite najboljim učenicima i studentima u Republici Srbiji.

Generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora Svetoslav Atanasov naveo je da su mladi najveća snaga svakog društva, te da im je, posebno u vremenima stalnih promena, potrebna podrška i osnaživanje.

„Zato pored dva programa za mlade, Coca-Cola podrška mladima i Coke Summership letnjih praksi, pokrećemo i inicijativu Čuvamo talente u punoj snazi. Ova inicijativa inspirisana je obeležavanjem našeg jubileja, 25 godina poslovanja u Srbiji“, rekao je Atanasov.

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija podseća da je do sada podržala na desetine hiljada mladih u njihovom profesionalnom i ličnom razvoju, kroz različite programe i inicijative.

„Jedan od primera je i nacionalni edukativni program „Coca-Cola podrška mladima“, koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje veštine kako bi lakše došli do posla ili pokrenuli sopstveni biznis. Pored toga, kompanija već 11 godina otvara svoja vrata za praktikante, kroz letnji program prakse Coke Summership. Do sada je skoro 300 mladih obavilo praksu u kompaniji, od kojih se preko 70 njih zaposlilo u Coca-Cola HBC Srbija po završetku Coke Summership programa“, navodi se u saopštenju kompanije Coca-Cola.

Dodaje se da je kompanija nedavno osvojila prvo mesto u kategoriji poslodavac lider, po mišljenju mladih koji su učestvovali u AIESEC Youth Speak anketi.

(Tanjug)

