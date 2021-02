Crna Gora za šest godina uvezla vode za 54 miliona evra

PODGORICA – Crna Gora je za šest godina uvezla vode u vrednosti 54 miliona evra, iako i sama ima izvore koji su po kvalitetu vode u samom vrhu u Evropi, pišu Dnevne novine.

„Ubedljivo najviše vode uvezeno je iz Srbije. Samo 2020. godine, iz Srbije smo uvezli 1,6 miliona evra negazirane i 4,1 miliona evra gazirane vode“, navodi list pozivajući se na Zavod za statistiku Crne Gore (Monstat).

Crna Gora je, dodaje se, u 2020. godini uvezela ukupno 8.930 tona negazirane vode, za 5.730 tona ili 39,1 odsto manje nego prethodne godine, odnosno za 1,2 miliona evra (38,9 odsto) manje u odnosu na 2019.

“Istovremeno, zabeležen je pad uvoza gazirane vode za 12.332 tone (39,4 odsto), odnosno manje za 3,3 miliona evra (42,8 odsto)”, istakli su u Monstatu.

Trenutno u Crnoj Gori radi sedam fabrika za flaširanje vode, što, kako se ocenjuje u tekstu, znači da bi ova država mogla da bude značajan izvoznik ovog resursa.

“S obzirom na to da je danas u svetu sve veća nestašica vode, Crna Gora se javlja kao potecijalno veoma značajan izvoznik vode za piće, gledajući sa aspekta kolčina i kvaliteta voda. I pored značajnog potencijala karstnih izdanskih voda, samo određen broj izvora ispunio je zahteve u pogledu mogućnosti korišćenja vode putem flaširanja kao stone vode”, objasnili su u Monstatu.

Zoran Rakočević, vlasnik izvorišta “Rajsko vrelo” Drijenak, nadomak Kolašina, kaže da je po bogatstvu vode za piće Crna Gora među prvim zemljama u Evropi, i da to predstavlja izuzetan izvozni potencijal.

„Prema mom mišljenju, Crne Gora bi mogla da izvozi od 350 do 400 miliona litara vode godišnje. To bi, po državu, bila najisplativija delatnost jer ne treba zaboraviti da je oblast pakovanja voda jedina u kojoj je sirovina besplatna”, istakao je on.

Takođe je ocenio da su u regionu, a pogotovo u razvijenim evropskim državama, vodni resursi bolje iskorišćen, jer su se brojni proizvođači udruživali, tako da su nastali veliki sistemi i konzorcijumi koji dominiraju na evropskim i vanevropskim tržištima.

„Crna Gora, nažalost, nije u tom pogledu pokazala odgovornu ozbiljnost, nije se dovoljno posvetila tom pitanju tako da postojeće punionice vode kod nas rade uglavnom odvojeno, svaka za sebe, i planskog nastupanja ni u zemlji ni van nje nema”, rekao je Rakočević.

(Tanjug)

