Čubajs: Rusija moze da se suoci s velikim padom izvoza u EU

MOSKVA – Rusija može da se suoči s dramattičnim padom izvoza u zemlje EU ako ne krene putem energetske tranzicije, izjavio je danas Anatolij Čubajs, specijalni predstavnik ruskog predsednika za odnose sa međunarodnim organizacijama za postizanje ciljeva održivog razvoja.

„Hteli mi to ili ne, moraćemo da se suočimo sa drastičnim smanjenjem obima tražnje u zemljama EU za ruskim izvozom, ako Rsija ne bude išla putem energetske tranzicije“, rekao je Čubajs u intervjuu za Tas s, na desetoj godišnjoj konferenciji Vedomosti „Buducnost obnovljive energije u Rusiji“.

Moderna energetska politika, kako je objasnio, podrazumeva strukturnu promenu globalnog energetskog sistema u cilju smanjenja emisije ugljenika, a to za sobom povlači globalne promene i u drugim oblastima privrede i ponašanju krajnjih korisnika.

„Uz sav značaj prekograničnog poreza na ugljenik, smatrama da je razmera njegovog uticaja na Rusiju, u odnosu na nivo uticaja Evropskog zelenog dogovora, jedan prema deset. Uzmimo kao primer zabranu novih automobila s unutrašnjim sagorevanjem u Evropi samo u 2035. godini – nije teško pretpostaviti šta će biti sa tržištem naftnih derivata“, rekao je Čubajs.

Što se tiče pregovora o uvođenju poreza na ugljenik, odnosno na uvoznu robu koja se proizvodi uz visok nivo emisije gasova, a koji bi Evropska komisija mogla da uvede u okviru Evropskog zelenog dogovora s ciljem davanja konkuretnske prednosti stranim kompanijama sa niskim emisijama staklenih gasova, on je situaciju ocenio kao „tešku, ali ne i katastrofalnu”.

„Nismo sigurni da li je to u skladu sa normama Svetske trgovinske orga nizacije. To je ozbiljno pitanje. S druge strane, smatramo važnim to da Evropska unija nije zatvorila vrata za razgovore u pogledu naše zabrinutosti“, rekao je Čubajs.

