Dajemo 100 mln evra za autoput, od BG do Bijeljine za sat

BIJELJINA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju radova na izgradnji deonice auto-puta od Bijeljine do Rače da će naša zemljla sa 100 miliona evra finansirati taj projekat, kao i da će građani kada budu gotovi radovi, za oko dve i po do tri godine, moći da stignu od Beograda do Bijeljine za samo sat i pet ili 10 minuta, ukoliko ne bude zadržavanja na granici.

„Mi ćemo našu deonicu auto-puta Kuzmin – Sremska Rača da završimo za najviše godinu dana“, rekao je Vučić i dodao da je novi most na Savi već izgrađen i da se sada radi preostali deo puta.

„Nadam se da za dve i po do tri godine, jer nije lako danas graditi zbog visokih cena građevinskog materijala i nezivestnost oko svega i gasa, ali ovo će za Semberiju da znači život. Nadam se da će neki ljudi da prihvate ideju Otvorenog Balkana i da ćemo moći bez granica da idemo jedni ka drugima. Zamislite da iz centra Biljeljine krenete u Beograd i da budete za sat i pet ili 10 minuta i obrnuto. To su velike stvari za nas“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da Srpskoj neće biti lako da finansijski pokrije kasnije građu auto-puta do Vukosavlja i Modriče i Doboja.

„Kada ovo malo krenemo i to malo para potrošimo, onda vi tražite za dalje da pomognemo još malo. Nadam se da ćemo moći. Zato što ne pomažemo tu vama već sebi i ne treba da pravimo nikakvu razliku. Danas je dan jedinstva našeg naroda. Važno je da gradite, kada završite ovo što je za vas najvažnije do Banjaluke, da se razgovara sa Bošnjacima da se izgradi autoput ili brza saobraćajnica do Tuzle, a onda i do Sarajeva. Nadam se da će neki ljudi da donesu tu odluku, da povežemo i Beograd i Sarajevo“, poručio je Vučić.

(Tanjug)

