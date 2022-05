Danas: Snabdevanje gasom može da bude problem gradjanima i privredi

Iako je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla da zasad nema problema u snabdevanju srpskih potrošača gasom iz Rusije, kao i da država ima rezervni plan šta će učiniti ukoliko nastane zastoj u isporukama, ipak je gradjanima savetovala da racionalnije troše energente, preneo je portal Danas.

U postojanje rezervnog plana, medjutim, malo ko veruje, pa raste neizvesnost kako će se stvari odvijati kasnije i da li će privreda moći da računa na redovno snabdevanje.

Gradjane, pak, najviše zanima kako ćemo se i po kojoj ceni grejati zimus. Rešenje te dileme još nije na vidiku.

„Ova sezona je završena, a za sledeću će mnogo toga zavisiti od potpisivanja novog desetogodišnjeg ugovora o nabavci ruskog gasa krajem maja, kada će nešto jasnija situacija biti, bar kad je reč o cenama. Drugi problem je da li ćemo, ukoliko zastane dopremanje gasa, moći da uvedemo zamenu. Od ukupno 60 naših toplana koje koriste prirodni gas, 17 nema mogućnost supstitucije, ne mogu da koriste alternativno gorivo“, rekao je direktor Poslovnog udruženja „Toplane Srbije“ Dejan Stojanović.

Neke od toplana već su, prema njegovim rečima, prešle na biomasu, poput Majdanpeka, Malog Zvornika ili Priboja, pa nisu u problemu, ali je reč o malim potrošačima, dok za veće sisteme nema dovoljno otpadnog drveta.

On je podsetio da postoji nekoliko toplana koje mogu da koriste samo mazut, ali većina može da pravi kombinacije – mazut, lož-ulje ili gas. Problem je i što se ta zamena zasniva na preradi sirove nafte čije dopremanje do rafinerije u Srbiji takodje može biti problematično.

„Postavlja se pitanje količina, jer jedna je situacija kada je redovno snabdevanje gasom, pa treba da se premosti neki kratkotrajni zastoj uvodjenjem alternativnog goriva, a drugo je ako se planira veće oslanjanje na zamenu. Uz to, mazut je dramatično poskupeo, dostigao je skoro 120 dinara, a samo Beograd bi dnevno trošio od dve do 2.500 tona“, rekao je Stojanović.

Dodao je da tih količina nema, a da je sličan problem i sa ugljem, koga nema dovoljno, ali da su ga ove zime koristile toplana u Boru i Kruševcu, dok je u Kragujevcu prošla sezona bila na uglju, a sledeće toplana prelazi na gas.

Prelazak na alternativna goriva kako bi se premostio eventualni nedostatak gasa ili naftnih derivata, nije jednostavan. Ni 27 zemalja Evropske unije, koje su se znatno ranije odlučile da uvedu različite energente, nije taj proces okončalo do kraja. Čak 38 odsto njihovih toplana koristi gas, čvrsta biogoriva učestvuju sa 29 odsto, ugalj, čvrsto fosilno gorivo koristi njih 17 odsto dok su ostali energenti zastupljeni simbolično.

Ministarka rudarstva i energetike izjavila je nedavno da će Vlada Srbije obezbediti dovoljne količine energije i energenata za narednu zimsku sezonu, ali da to neće biti ni jednostavno ni jeftino, zbog čega je važno da svi racionalno koriste energiju i štede.

„Neće biti jednostavno pripremiti se za zimu, posebno što će biti potrebno vreme da i Elektroprivreda Srbije (EPS) stane na noge posle kolapsa koji se desio decembra prošle godine. Srbija će morati da donosi odredjene odluke i moraćemo svi da učestvujemo u procesu racionalizacije“, rekla je Mihajlović.

Ona je istakla da je država spremna za svaki scenario, ali je drugo pitanje koliko će to da košta.

Istakla je da je „neverovatno da su toplane prethodnih dana potrošile milion kubnih metara gasa na grejanje, umesto da te količine imamo u skladištu“.

(Beta)

